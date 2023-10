Video: el penal que reclamó Boca contra Talleres y el árbitro no sancionó

Boca perdía 1-0 contra Talleres , en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, al término del primer tiempo del encuentro de cuartos de final de la Copa Argentina 2023. El equipo de Jorge Almirón tuvo varias oportunidades para empatar, pero falló en la definición. Además, los jugadores se marcharon muy enojados con el arbitraje de Fernando Echenique, ya que consideraron que no les sancionó un penal .

Tanto Echenique como sus colaboradores -en la Copa Argentina no hay VAR- no observaron que la pelota le pegó en el brazo izquierdo a Lucas Suárez, zaguero de Talleres. De esta manera, no sancionaron una pena máxima para el elenco de La Ribera, que anteriormente había protestado por una mano de Juan Rodríguez, aunque en esa ocasión fue casual.

El penal que reclamó Boca contra Talleres por Copa Argentina