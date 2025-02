Vélez y un arranque para el olvido: el campeón que no gana ni mete goles

Sebastián Domínguez no le encuentra la vuelta al campeón.

El mal momento de Vélez no comenzó con la era Domínguez

Esta sequía constituye una estadística que sorprende teniendo en cuenta que no hubo grandes modificaciones respecto del equipo que se consagró campeón apenas dos meses atrás. Aunque, ya durante los últimos partidos de la Liga Profesional el Fortín había demostrado cierto atisbo de cansancio producto del torneo de 27 fechas, algo que aparentemente se profundizó en este campeonato.

Pero la crisis no parecería ser únicamente futbolística ni haber tenido un comienzo en el ciclo de Sebastián Domínguez. El 25 de diciembre de 2024, a solo 10 días de haberse coronado campeón, Vélez recibió el mazazo de que Gustavo Quinteros no iba a continuar como entrenador. Días después de haberse ausentado en el Trofeo de Campeones por el casamiento de su hija, trascendió que firmaba su contrato como entrenador de Gremio.

Claudio Aquino, figura y estandarte del Vélez campeón, tampoco llegó a un acuerdo con la dirigencia, por lo que decidió no renovar su vínculo con el club. A los días, se conoció la noticia de que sería refuerzo de Colo-Colo de Chile.

En el mundo Vélez comenzaron a circular versiones cruzadas y había quienes le apuntaban a la dirigencia por no apostar a competir pensando en la Copa Libertadores, mientras que otros le cayeron al DT y al jugador por "ponerse por encima del club".

La CD que conduce Fabián Berlanga se movió rápido para buscar el reemplazante de Quinteros y, a pesar de que circularon nombres como Gabriel Milito, Hernán Crespo y el Chacho Coudet, los dirigentes pusieron un voto de fe en Sebastián Domínguez, múltiple campeón con Vélez en la época de Ricardo Gareca.

Un poco resistido por su poca experiencia como entrenador, ya que solo tuvo un paso en Tigre, quien vistió la 6 en el Fortín tuvo pocos días para realizar la respectiva pretemporada: debido a la exigente temporada 2024, los futbolistas comenzaron a entrenar más tarde que el resto y tuvieron solo 10 días para ponerse a tono.

Desde que llegó, Domínguez probó nombres y esquemas, aunque todavía no le encuentra la vuelta. Pese a que habla de "trabajo a largo plazo", el equipo no muestra rebeldía y es superado en todas las canchas, o al menos en la mayoría de los 90'.

Algo no menor es que tiene dos piezas claves del equipo campeón atravesando la recuperación por graves lesiones. Thiago Fernández sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, mientras que Joaquín García se fracturó el tobillo en la primera fecha contra Tigre.

Vélez y la necesidad de vender a la altura del campeón

Gracias a su campaña de campeón, el equipo de Liniers volverá al plano internacional para jugar la Copa Libertadores. Pese a los ingresos que esto implica, pareciera que puertas adentro apuestan por el "campeonato económico" debido a que las arcas de la institución aún se encuentran flacas.

Esto tiene su raíz en que casi todos los jugadores hasta el momento se fueron libres, es decir, sin dejarle dinero al club: Tomás Guidara, Alejo Sarco, Miguel Brizuela, Santiago Cáseres y Elías Cabrera. A Jalil Elías decidieron no renovarle el préstamo y Rodrigo "Loly" Piñeiro se fue a Everton a préstamo, mientras que Mateo Pellegrino logró salir del club tras la presión, aunque solo lograron venderlo por u$s2 millones a Parma en una operación combinada con Christian Ordóñez, quien se quedará otros seis meses antes de emigrar.

Como refuerzos llegaron Imanol Machuca, Kevin Vázquez, Tomás Galván y Claudio Baeza; aunque todavía el entrenador no logró encontrarles un lugar para sacarles provecho.

Vélez es un equipo que debe vender jugadores para equilibrar los números, pero hace tiempo que no lo logra. Valentín Gómez era el jugador a vender tras las lesiones de García y Fernández, pero su transferencia pareciera estar maldita: después de un pase frustrado al City Group el año pasado y de dos intentos de venta este año, el defensor deberá volver al club. Según informaron medios partidarios, el joven no quiere saber nada con ello.

En la primera operación, con Cruzeiro, desde Vélez se plantaron con las condiciones de pago dado que el club brasileño pretendía hacer un pago en cuotas a varios años, lo cual no le servía al Fortín. La segunda, a Udinese, fue gracias a la intermediación de Foster Gillet, el empresario inglés que hasta el momento no pagó, por lo cual la venta se consideró como caída. El joven se mantenía entrenando en Italia, pero debe volver a Argentina y no se sabe si jugará en el primer equipo.

valentin gomez Valentín Gómez quiere irse de Vélez.

Crece el malestar en el Fortín: ¿Domínguez será el fusible?

Más allá de este pésimo arranque de campeonato, algunos hinchas de Vélez no solo muestran su disconformidad por el fútbol, sino que también lo hacen por ciertos manejos dirigenciales.

Uno de ellos es el trato que recibieron los campeones de la Reserva: a varios de ellos les dijeron que no los tendrían en cuenta y que deberían buscarse club a sabiendas del corto plantel que tiene Domínguez. De un momento al otro, volvieron a vestir los colores de Vélez.

Otra de las medidas que generó mucho malestar dentro del club es la venta de abonos de la platea Carlos Bianchi, la cual había sido gratis para socios durante 2024 y a pocos días de comenzar el torneo se informó un costo que provocó un intenso debate en redes sociales. De haber visto un estadio José Amalfitani repleto el 15 de diciembre de 2024, las tribunas denotan tristeza y resignación ante un equipo que hasta ahora no pudo ni siquiera convertir un gol.

Con cada partido que pasa, la paciencia de los hinchas es cada vez menor. Con dos finales por jugar ante Central Córdoba y Estudiantes, el debut de Copa Argentina ante Midland y el regreso a la Copa Libertadores, Domínguez parece tener el boleto picado.

Si bien desde la dirigencia lo respaldaron públicamente, circulan versiones que hubo llamados a otros entrenadores. ¿Podrá el ídolo velezano torcer la suerte y dejar en el pasado la oscura estadística?