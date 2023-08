Una figura de Racing dejó el club y está cerca de ser rival de Messi en la MLS

El mediocampista Maximiliano Moralez rescindió su contrato con Racing luego de haber vuelto al club en diciembre de 2022 y después de una falta de continuidad en el equipo. El futbolista jugaría en el New York City, de la MLS, y de esta manera podría competir con el astro Lionel Messi en la liga estadounidense .

En una conferencia de prensa, Moralez se lamentó por su salida de Racing: "Traté de disfrutarlo y ser lo más profesional posible y siempre dando lo mejor, esto no era lo que pensé cuando regresé y traté de estar hasta fin de año , pero estas son las cosas que tiene el fútbol. Ahora queda cambiar la mentalidad y ver qué pasa. Le agradezco al cuerpo técnico, a mis compañeros, a la dirigencia que se han portado de maravillas conmigo".

Cuando expuso los motivos, el futbolista de 36 años describió: "Es una decisión familiar, pero en lo futbolístico uno es consciente de que no iba a tener muchas chances como pasó en el último tiempo. Lo venía asimilando en estos meses en los que tuve pocos minutos y ahora con la llegada grandísimos jugadores para reforzar el plantel para lo que viene era el momento de cambiar, lamentablemente".

"Son decisiones familiares, que obviamente están ligadas al tema futbolístico, pero me hubiese gustado jugar más como a todo jugador, aunque las decisiones las toma el técnico. Se puede charlar sobre si anduve bien o mal, si no me adapté, pero en estas cuestiones hay que ser claro: todo jugador quiere jugar y voy en busca de eso", reconoció en este sentido acerca de su falta de continuidad.

Luego, se refirió a la posibilidad de retornar a la MLS, por lo que tendría chances de ser rival de Messi. "Estamos charlando con la gente de mi ex club en Estados Unidos. Si se da la oportunidad, porque todavía faltan detalles, sin dudas que enfrentarlo va a ser lo mejor porque a la Liga le da un crecimiento al ciento por ciento y va a ser un placer. Leo revoluciona a todos los lugares donde va", remarcó.

En su regreso a Racing, Moralez disputó 23 partidos, aunque fue titular en solo ocho de ellos, y marcó un gol. En toda su carrera, disputó 600 encuentros, con 104 goles y 130 asistencias.