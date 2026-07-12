Una figura de Egipto cargó contra Lionel Messi tras la derrota con Argentina: "Dejó de agradarme"

El futbolista cuestionó al astro de la Selección argentina, después de la derrota 3-2 de su equipo en los octavos de final del Mundial 2026. "Para mí, es un jugador normal", remarcó.

El futbolista egipcio Ahmed Fatouh , quien integró el plantel del conjunto sudafricano en el Mundial 2026 pero no jugó contra la Selección argentina en los octavos de final por una lesión, cuestionó al astro Lionel Messi después de la eliminación de su equipo. Además, minimizó la figura del capitán albiceleste y lo definió como "un jugador normal".

En diálogo con el programa Kalam El Nas, Fatouh expuso sus diferencias con Messi, quien anotó el segundo gol del agónico triunfo 3-2 de la Selección argentina en los octavos de final del campeonato. "La verdad es que, después de ese partido, ya dejó de agradarme. Antes me agradaba, claro. Pero después de este partido, no" , remarcó.

En tal sentido, pese a que no jugó frente a la albiceleste ya que se desgarró en la fase de grupos, respondió cómo marcaría al astro rosarino y atenuó su presencia: "Yo juego con normalidad. Entro a un partido, ya sea contra un equipo grande o pequeño, y para mí es exactamente lo mismo. No me importa quién esté enfrente".

"No le temo a nadie. Para mí, Messi es un jugador normal. Como cualquiera que juegue en la tercera división de la liga local. No me hace diferencia", agregó en esta línea el futbolista que desempeña en el Zamalek Sporting Club de su país.

Los dichos del lateral izquierdo ocurrieron en medio de las quejas del plantel egipcio luego del partido, disputado en el Mercedes-Benz Stadium. Los reclamos se concentran en el desempeño del réferi francés François Letexier, ya que reclamaron por la anulación de un gol a instancias del VAR y el veredicto sobre dos jugadas específicas en el área penal que no recibieron sanción a su favor.

"Una falta es una falta": la FIFA respaldó a los árbitros franceses del partido de Argentina y Egipto

El italiano Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, respaldó a los colegiados que impartieron justicia en el partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, quienes recibieron duras acusaciones de corrupción.

Tanto el cuerpo técnico como varios jugadores egipcios acusaron al árbitro francés Francois Letexier y a su compatriota Jérome Brisard, quien estuvo a cargo del VAR, de beneficiar a la Selección argentina e incluso llegaron a decir que la Copa del Mundo está "arreglada".

El histórico árbitro retirado fue contundente al analizar dichas jugadas al asegurar que "Marwan Attia pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir".

Además, se refirió a la otra jugada por la cual los egipcios quisieron instalar una polémica, que fue la del 3-2 para los dirigidos por Lionel Scaloni: "Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción".