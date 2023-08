Una alerta pone en duda el partido de Messi ante Nashville por la MLS

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, en Miami se registra un día con sol y caluroso, bajo un clima subtropical y temperaturas agradables en lo que va del año. Sin embargo, estas condiciones coinciden con mayores probabilidades de que haya huracanes.

El temporal se encontraba a 80 kilómetros al suroeste de la parte más occidental de Cuba y progresaba con vientos máximos de 110 kilómetros por hora, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La repudiada decisión de la MLS tras del debut de Lionel Messi

Lionel Messi finalmente debutó en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Inter Miami ante New York Red Bull con un partido ideal. Sin embargo, la felicidad de los fanáticos no fue total: la cuenta oficial del torneo publicó el equipo ideal de la fecha y despertó el repudio de muchos.

Si bien el rosarino llegó a Estados Unidos hace más de un mes y ya se coronó campeón en la League Cup y clasificó al equipo rosa a la final del US Open Cup, le restaba hacer su presentación en la MLS, donde el equipo ahora dirigido por Gerardo “Tata” Martino estaba en el fondo de la tabla de posiciones.

Sin embargo, con la llegada del campeón del mundo todo cambió: debutó el último fin de semana y si bien ingresó recién a los 15 minutos del segundo tiempo, fue fundamental para la victoria ya que fue el autor del segundo gol.

Tras el cierre de la jornada, y como es habitual en Estados Unidos, la MLS seleccionó a los mejores jugadores de la fecha y armó el “once ideal”, despertando la indignación de los fanáticos de Leo.

Es que, entre “los mejores” de la fecha 28 hay una gran cuota argentina, como la presencia de Luciano Acosta (Cincinnati), Thiago Almada (Atlanta United) y Facundo Torres (Orlando City), y hasta Martino, seleccionado como el entrenador de la jornada. Pero no está nada más ni nada menos que Messi.

Al publicar la imagen, varios hinchas se preguntaron por qué no estaba el campeón del mundo, que no prestaron atención a un pequeño detalle: la MLS no colocó a Leo entre los titulares de la fecha, pero sí figuraba entre los suplentes.