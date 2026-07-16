Quién transmite Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026 por TV El cierre de la competencia llega con un amplio despliegue de medios para seguir cada detalle del partido. La cobertura incluye televisión abierta, cable y plataformas digitales para todo el público. Por Agregar C5N en









Argentina vs. España no se jugó en la Finalissima y ahora se enfrentarán en el Mundial 2026.

La Selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 ante España este domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 16 horas y marcará el cierre de la competencia que se viene desarrollando en México, Canadá y Estados Unidos. El combinado nacional buscando revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

Por las semifinales, la Argentina dio vuelta un partido épico ante Inglaterra, remontando una desventaja que sostuvo hasta el minuto 85, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que le permitieron meterse en su séptima final mundialista y la segunda de manera consecutiva. Por otra parte, España se consagró como primer finalista luego de vencer 2-0 a Francia, con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, alcanzando así su segunda definición mundialista en 16 años.

El estadio elegido para la gran final es el imponente MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, con capacidad para más de 82.500 espectadores y sede habitual de los New York Giants y New York Jets de la NFL. Este escenario recibirá el partido número 104 del certamen, poniendo fin a un mes y medio de competencia en la que el campeón deberá haber superado el camino de ocho partidos más extenso en la historia de los Mundiales.

Un dato adicional a tener en cuenta es que, debido a la incorporación de un espectáculo musical durante el entretiempo, la pausa entre ambos períodos se extenderá más de lo habitual, con una duración estimada de 30 minutos. Además, la ceremonia protocolar previa al partido comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial, por lo que se recomienda sintonizar la transmisión con anticipación.

Redes sociales Canales de TV que transmiten Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026 por TV Para seguir la definición del Mundial en nuestro país, la transmisión estará disponible a través de un amplio abanico de señales, entre las que se destacan Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports, garantizando así una cobertura amplia y accesible para todo el público del país.