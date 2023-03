Un periodista español reveló qué sería capaz de hacer con tal de que Lionel Messi vuelva al Barcelona

"Yo a Messi le beso los pies, le hago una estatua, lo que haga falta. Si viene aquí Messi, se descalza y le beso los pies", reconoció Lorente, ante el asombro de sus compañeros.

"Me ha hecho disfrutar mucho, me ha hecho muy feliz. Y si tengo que ir a pasear a su perro por las tardes, pues también lo hago, no pasa nada", agregó el periodista.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1641585329466425345



Cuándo vence el contrato de Messi con el PSG

El próximo 30 de junio concluirá el vínculo contractual que une a Lionel Messi con Paris Saint-Germain. Por el momento, la renovación con el club parisino pareciera ser imposible, dado que la relación del argentino con los hinchas no es la mejor.

Uno de los posibles destinos de Messi podría ser el Inter Miami. Otro, Arabia Saudita. Newell's Old Boys aparece como un destino imposible. Mientras tanto, la posibilidad de regresar al Barcelona se presenta como la más real.