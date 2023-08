Un futbolista denunció que le arrojaron agua hirviendo en un partido de la Liga Amateur

Se trata del defensor Ramiro Herrera, quien “fue agredido desde la tribuna”, según informó el club en un comunicado oficial. No obstante, la víctima dialogó con C5N y reconoció que "no fue nada grave, no me dieron reposo, sino que me indicaron que me cuide la vista y use gotas cada cuatro horas”.

En sintonía con esta versión, Mariano Ayrala, presidente de la entidad de Ensenada, reconoció a este medio que "el partido se desarrollaba de manera normal, pero en un momento Herrera cae cerca de la parcialidad local y ahí es cuando empiezan a arrojar cosas. Escuchamos 'me quemaron, me quemaron' y nos acercamos a asistirlo”.

Sin embargo, el equipo local da otra versión de lo sucedido y denuncian que el futbolista hizo un acting para “suspender el partido”.

"Estuve a cinco metros. El partido era clave por el descenso, nosotros estábamos en promoción y ellos en descenso directo, si ganaban nos pasaban, faltando una fecha para el final del torneo. Empatamos el partido en el segundo tiempo, le echan un jugador al rival, y los estábamos peloteando. En la jugada que pasa eso, fue gol nuestro, el línea cobra que la pelota se va, ahí el defensor de Porteño se golpea, no sé si con un defensor de ellos o con nuestro '9' y cae desplomado a cinco metros del alambrado", afirmó Fernando Pasquale, mánager de Unidos de Olmos.

Y continuó: "Vi como un pibe, que ya tenemos identificado, le tiró un vaso con una bebida oscura, pienso que con fernet o vino, y estaba en la puerta del vestuario de Olmos y vi cuando el profe de ellos al grito de 'métanse, vamos a suspenderlo' metió a todo el banco suplente adentro de la cancha, con una pechera le taparon rápido la cara al jugador e hicieron una película. Estuvieron 20 minutos, lo metieron al vestuario, al jugador no le pudimos ver la cara. Llamamos a una ambulancia, no quisieron esperarla y se lo llevaron en un auto particular a escondidas".

El herido en cuestión se trasladó al Hospital Rossi, donde le dieron un tratamiento con gotas, aunque no presentó ningún certificado ni realizó la denuncia policial correspondiente.

Tras lo sucedido, según pudo confirmar este medio, la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sancionará a la institución local con la suspensión del público local y visitante. Además, las autoridades de la Liga Amateur Platense analizan revocar la participación de Unidos de Olmos de la competición.