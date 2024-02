Un dirigente de Chacarita aseguró que al hincha asesinado "no lo conocía como una persona de la barra"

El prosecretario del Funebrero, Leonardo Mallo, indicó que Jorge Daniel Durán no era un integrante de La Famosa Banda de San Martín.

El prosecretario de Chacarita , Leonardo Mallo, aseguró en C5N que Jorge Daniel Durán , el hincha de 43 años que falleció este sábado durante el partido entre el Funebrero y Deportivo Maipú por la Primera Nacional, no era un integrante de la barrabrava del conjunto de San Martín .

"Es un muchacho que era socio. No tengo entendido que sea de ninguna barra. ¡No tiene nada que ver! Sí hay que saber que son de diferentes barrios y van a la cancha juntos. Pero yo a él no lo conocía como una persona de la barra ", explicó el dirigente en La voz de la calle .

La víctima falleció tras recibir una puñalada en el pecho durante una pelea, que se generó en la popular donde se ubica La Famosa Banda de San Martín. A partir de ese cruce, la lucha siguió en las escaleras y terminó con la vida del simpatizante del Funebrero.

"Es un hecho absolutamente aislado en el club. Nunca hemos tenido un problema con la barra, con otros barrios. Nunca un hecho de violencia dentro del estadio. Estábamos viendo el partido y vimos un tumulto en la tribuna Gutiérrez que van los socios. Bajamos para ver qué pasaba y nos encontramos que había una persona fallecida por un arma blanca", fue la explicación que brindó el abogado.

Ante las versiones que indican una interna de la barrabrava, Mallo se encargó de desmentirlo: "Hubo una persona, un socio, que perdió su vida en medio de una discusión en un partido de fútbol. El tema caja no le damos nada, no hay dinero ni entradas de por medio. Otra cosa es la violencia por espacio de poder. Después, que haya peleas por otras cuestiones de barrio no lo sé".

La Justicia busca identificar al autor del crimen

Personal de la Fiscalía de San Martín, junto a los representantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, continúan trabajando para identificar al autor material del crimen del hincha de Chacarita Juniors.

Según informó Télam, las autoridades analizan "imágenes aportadas por las cámaras" para individualizar a quien haya asesinado con un puntazo de arma blanca al simpatizante Jorge Daniel Durán, que falleció en el Hospital Belgrano.

"Se está trabajando con testimonios y depurando imágenes que permitan corroborar la autoría", explicaron voceros de las fuerzas.