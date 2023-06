Tristán Suárez vs. Villa Dálmine, por Zona B - Fecha 20 de Argentina - Primera Nacional

Guillermo Brown vs. Patronato, por Zona A - Fecha 20 de Argentina - Primera Nacional

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

En la fecha anterior, Tristán Suárez se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Estudiantes (BA). Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Villa Dálmine cayó 0 a 2 ante Chaco For Ever. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 4 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 11 goles y registró 2 a favor.

Villa Dálmine muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y Villa Dálmine lo ganó por 3 a 1.

Horario Tristán Suárez y Villa Dálmine, según país

