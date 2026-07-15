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15 de julio de 2026 Inicio

El sentido homenaje de Gianinna Maradona a Diego en la previa del partido vs. Inglaterra

La hija del astro argentino compartió un dump de fotos familiares y escribió un emotivo mensaje, horas antes de que la Selección argentina se juegue el pase a la final del Mundial 2026.

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El mensaje de Gianinna.

El mensaje de Gianinna.

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En la previa del partido de la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Gianinna Maradona publicó un dump con fotos con su padre, Diego Maradona, y escribió un sentido mensaje. “Mi vida entera”.

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La figura futbolística más resonante al escuchar hablar del partido entre Argentina e Inglaterra es la de Diego. No solo por sus dos tantos inolvidables catalogados como El gol del siglo y La mano de Dios, sino también por la defensa a la bandera por la Guerra de Malvinas.

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En ese contexto, su hija mayor, Gianinna, posteó una serie de fotos en las que se encuentra su papá. En la primera está junto a él y a Dalma, luego hay una foto en la que se están abrazando todos, incluida Claudia Villafañe.

También incluyó fotos de Diego con su nieto, es decir, su hijo Benjamín, además de algunas imágenes vintage de sus vacaciones en la playa con su familia.

La publicación de Gianinna se llenó de mensajes de cariño por parte de los fanáticos, quienes recordaron la histórica actuación de Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. A pocas horas de un nuevo cruce entre ambas selecciones por una Copa del Mundo.

A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina, por las semifinales del Mundial: cómo verlo en vivo

La Selección argentina jugará este miércoles contra Inglaterra en Atlanta en el marco de la segunda semifinal del Mundial 2026 en un duelo repleto de historia, en busca de un lugar en la gran final frente a España.

  • Hora: 16
  • Televisión: TyC Sports, Telefe, DSports y Disney Premium
  • Árbitro: Ismail Elfath
  • Estadio: Estadio Atlanta

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