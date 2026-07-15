El sentido homenaje de Gianinna Maradona a Diego en la previa del partido vs. Inglaterra La hija del astro argentino compartió un dump de fotos familiares y escribió un emotivo mensaje, horas antes de que la Selección argentina se juegue el pase a la final del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









El mensaje de Gianinna. Redes sociales

En la previa del partido de la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Gianinna Maradona publicó un dump con fotos con su padre, Diego Maradona, y escribió un sentido mensaje. “Mi vida entera”.

La figura futbolística más resonante al escuchar hablar del partido entre Argentina e Inglaterra es la de Diego. No solo por sus dos tantos inolvidables catalogados como El gol del siglo y La mano de Dios, sino también por la defensa a la bandera por la Guerra de Malvinas.

View this post on Instagram En ese contexto, su hija mayor, Gianinna, posteó una serie de fotos en las que se encuentra su papá. En la primera está junto a él y a Dalma, luego hay una foto en la que se están abrazando todos, incluida Claudia Villafañe.

También incluyó fotos de Diego con su nieto, es decir, su hijo Benjamín, además de algunas imágenes vintage de sus vacaciones en la playa con su familia.

La publicación de Gianinna se llenó de mensajes de cariño por parte de los fanáticos, quienes recordaron la histórica actuación de Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. A pocas horas de un nuevo cruce entre ambas selecciones por una Copa del Mundo.