Tras la condena, Sebastián Villa reapareció en las redes e hizo un contundente posteo

A una semana de haberse ido del país por la condena a dos años y tres meses de prisión condicional por violencia de género contra su expareja, Sebastián Villa reapareció en sus redes sociales y dejó un video donde una voz en off relata un contundente mensaje.

Tras conocer la decisión de la Justicia argentina por los delitos de lesiones leves y amenazas contra Daniel Cortés, la Comisión Directiva de Boca emitió un comunicado donde informó que el colombiano no volverá a ser tenido en cuenta para los partidos del equipo, aunque no se le rescindirá el contrato .

Tras ello, consiguió la autorización de la Justicia y viajó a Colombia, donde deberá cumplir con las normas legales que se establecieron en el proceso penal. "Fue autorizado y viajó a Colombia", le confirmó Martín Apolo, abogado defensor del jugador.

Desde entonces, el futbolista se tomó unos días alejado de las redes sociales, pero a una semana de volver a su país junto a su familia decidió recurrir al mundo digital para mostrar cómo vive alejado de las canchas de fútbol.

Villa tiene contrato en Boca hasta diciembre de 2024, por lo que la intención del Xeneize sería desprenderse del jugador a través de una venta mientras aguardan el “pronunciamiento judicial definitivo”.

El contundente mensaje de Sebastián Villa en las redes sociales

Sebastián Villa ya no jugará en Boca tras ser condenado por violencia de género, sin embargo, dejó demostrado que su cabeza está puesta en no estar alejado del mundo de fútbol ya que se sigue entrenando.

El delantero subió un video en sus historias de Instagram con un relato motivacional. En un breve video, posteado en sus story, el colombiano se mostró en un gimnasio entrenando. "Siempre para adelante", escribió acompañado de un emoji de fuerza.

Además, se escucha una voz en off que relata: “Haz del inquebrantable de manera creativa e innovadora. Sueña, sueña tan grande hasta que tus sueños te hagan temblar las piernas. Suda, suda hasta que lo hayas conseguido, pero primero tendrás que creer que lo vas a conseguir y no pares, no te detengas hasta que eso que soñaste sea una realidad”.

Sebastián Villa Instagram

El último posteo en su muro de la misma cuenta oficial en la red social, fue el 28 de mayo tras el partido con Tigre. “Gran trabajo de todo el equipo +3 vamos Boca, siempre para adelante”, escribió.