El efecto Arruabarrena en Boca: el impacto de la llegada del Vasco para volver a ser campeón

El entrenador, al que lo une una gran historia con el Xeneize, construyó un equipo sólido que ganó el título de la tabla anual para poner fin a una racha de casi cuatro años sin campeonatos. Un recorrido que comenzó con el pie izquierdo pero que se consolidó con los triunfos, buenos niveles colectivos y el respaldo de los jugadores.

"Boca te mueve todo". La definición resume el sentimiento azul y oro de Rodolfo Arruabarrena. Una historia de amor y pertenencia, de pasión e identidad y, sobre todo, de lealtad. El Vasco recibió un plantel herido, golpeado anímicamente y con un nivel futbolístico con más dudas que certezas para transformarlo en ambicioso, con una identidad definida y una mentalidad que lo llevó a pelear todos los frentes en la segunda mitad de 2026 y a quedarse con el título de la tabla anual .

Arruabarrena asumió el 18 de junio su segundo ciclo como DT de Boca. El conjunto de La Ribera había sufrido uno de sus fracasos más pesados de los últimos tiempos después de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con la dirección técnica de Claudio Úbeda, quien luego fue despedido por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Sonaron varios nombres para ocupar un cargo caliente, como Eduardo Domínguez o Antonio Mohamed, pero finalmente el Vasco dio el golpe y regresó al club mientras estaba libre tras dirigir Al-Taawoun de Arabia Saudita.

Los primeros entrenamientos en Ezeiza fueron para intercambiar confianza con los futbolistas y analizar variantes de cara a los partidos, en medio del parate por el Mundial 2026. El debut fue el 16 de julio en el triunfo 2-0 sobre Sarmiento en Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina. Los autores de los goles anticipaban lo que vendría después: Alan Velasco y Leonel Flores. El primero, muy discutido por los hinchas, es una pieza de recambio habitual después de sumar seguridad aún sin mostrar una gran versión, mientras que el segundo debutó ese día y refleja una de las características del ciclo: los juveniles.

La etapa del Vasco, sin embargo, tuvo un gran tropiezo en el debut en el Torneo Clausura tras la derrota 3-0 con Deportivo Riestra en el Bajo Flores. El equipo mostró un pobre nivel y marcadas deficiencias en todas sus líneas que parecían una continuidad de la última parte del ciclo anterior. Luego, la sufrida clasificación por penales contra O'Higgins a los octavos de final de la Copa Sudamericana fue más un alivio que una alegría ya que todavía se recordaba la eliminación en la Copa Libertadores.

Fue un antes y un después. Arruabarrena fue consciente de que el equipo necesitaba un mejor rendimiento ante los próximos desafíos y trabajó con sus principales ayudantes, Diego Markic y Juan Gobet, para conseguir un desarrollo individual y colectivo. El liderazgo y la jerarquía de Leandro Paredes , la firmeza de Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera en la defensa, el desequilibrio de Flores y los goles de Miguel Merentiel son la columna vertebral de un grupo ordenado y sólido.

Rodolfo Arruabarrena y la construcción de un Boca sólido. Fotobaires

También hay que sumar a Tomás Aranda, la joyita que volvió a estar concentrado contra Defensa y Justicia tras más de dos meses de ausencia por una fractura de peroné. El juvenil de 19 años heredó la 10 de Edinson Cavani con el respaldo de Arruabarrena y a base de su habilidad, carácter y creatividad se consolidó como una de las piezas clave del equipo. Ahora busca volver a tener minutos y meterse rápidamente en el equipo de cara a la recta final de la temporada.

El Vasco dejó de lado las pruebas en las formaciones y se plantó en dos esquemas que reflejan su ciclo: el 4-3-1-2 y el 4-3-3. Ambos sistemas señalan un equipo que intenta nutrirse con el quite y distribución de los mediocampistas, la amplitud de los laterales y la ocupación de los carriles de ataque.

El eje y la gran figura es Paredes, quien elogió la labor del DT de 51 años: "Él nos dio ese empujoncito que necesitábamos de confianza, de personalidad, de saber lo que significa jugar con esta camiseta. Es alguien que ha ganado muchísimo, que ha logrado cosas importantes y fue un plus muy importante para todos". Arruabarrena promueve al mediocampista como el referente en el vestuario y se apoya en su liderazgo, sin perder su esencia ni la responsabilidad.

También le da espacio a los juveniles: Herrera y Flores, de 20 y 21 años respectivamente, se consolidaron como habituales titulares en el equipo. El defensor mostró una gran lectura de juego por su ubicación y sus despejes, temperamento y hasta salida limpia para que Boca progrese en el juego. Por su parte, el delantero desplegó su descaro, las gambetas e incluso fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina por su alto nivel.

La construcción de un equipo solvente y consistente lo llevó a ganar los cuatro clásicos en apenas 42 días: San Lorenzo (2-0 por el Torneo Clausura), Racing (3-2 por la Copa Argentina), Independiente (1-0 por el Torneo Clausura) y River (1-0 por el Torneo Clausura). El Superclásico en la Bombonera fue la frutilla del postre de una campaña soñada del Xeneize contra los máximos equipos rivales.

El título en la tabla anual le puso fin a una larga sequía sin campeonatos, ya que la última vuelta había sido la Supercopa Argentina 2022 contra Patronato (3-0). Además, espera la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla y prepara la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Por lo pronto, se clasificó a la Copa Libertadores 2027 y jugará la Supercopa Internacional.

La alta efectividad de Rodolfo Arruabarrena como DT de Boca en su segundo ciclo

El Vasco acumula 27 partidos dirigidos, en los que lleva 15 triunfos, ocho empates y tres derrotas, con 40 goles a favor y 21 en contra: