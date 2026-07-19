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19 de julio de 2026 Inicio

Video: el show de Justin Bieber en el entretiempo de la final de la Copa del Mundo

El cantante canadiense ejecutó guitarra en mano una sentida versión de Everything Hallelujah ante un MetLife Stadium repleto.

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Justin Bieber en la final de la Copa del Mundo.

Justin Bieber en la final de la Copa del Mundo.

El cantante canadiense Justin Bieber protagonizó este domingo un breve show en el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El artista ofreció una presentación musical ante miles de espectadores en el recinto y millones de televidentes en todo el mundo.

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La actuación del ícono pop se redujo, guitarra en mano, a una sentida versión de Everything Hallelujah. La ovación de los hinchas de ambos seleccionados inundó las tribunas al terminar la canción.

Esta presentación representa un hito en la historia de los campeonatos de la FIFA, organización que implementó por primera vez este formato de entretenimiento masivo en el descanso de una final.

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