Tomás Etcheverry: "Vine a Wimbledon con otra mentalidad"

El jugador argentino Tomás Etcheverry atraviesa su mejor año en el circuito ATP y este jueves buscará meterse, por primera vez en su carrera, en la tercera ronda de Wimbledon, el Grand Slam que se juega sobre césped . Para eso deberá vencer al suizo Stanislas Wawrinka, ex número 3 del mundo. En la previa al partido, el oriundo de La Plata dialogó con Daniel Miche, enviado especial de C5N .

"Es hermoso estar acá. Es uno de los torneos más perfectos y acá se inventó el tenis, por decirlo de alguna manera y resumirlo. Este año me tocó estar en el vestuario de los 100 primeros, es otro torneo para mí. Ahora estoy adaptándome al pasto, que es diferente a otras superficies", explicó el tenista en El Diario .

En 2022, Etcheverry se despidió del torneo que se juega en Londres en la primera ronda. Tras la gran victoria frente al español Bernabé Zapata Miralles por 6-7, 5-7, 6-3, 6-4 y 7-5, el número 32 del mundo se ilusionó: "Vine a Wimbledon con otra mentalidad. Sabiendo que puedo jugar a cinco sets que no había jugado, sabiendo que puedo ganar batallas largas. Ahora es otra superficie, no es polvo y hay que cambiar el chip".

En una temporada muy positiva, el jugador que llegó a los cuartos de final de Roland Garros, tiene en claro lo que quiere: "El objetivo del año es terminar entre los mejores 20. Me encantaría y estoy trabajando para eso. Es mi primer año en el circuito, hay torneos que no jugué nunca. Quiero competir y entrenar con los mejores, ya que me va a elevar el nivel".

Etcheverry Etcheverry tras la victoria ante Zapata Miralles. Redes sociales

Etcheverry y su convivencia con los mejores jugadores del mundo

El crecimiento en su rendimiento, le permitió a Tomás Etcheverry obtener mejores resultados y tuvo la oportunidad de avanzar en el ranking. A partir de ello, este año en Wimbledon está preclasificado en el puesto 32 y por esa razón tuvo la posibilidad de utilizar el vestuario principal.

"Están los campeones de Wimbledon, los mejores 32 del mundo preclasificados, los excampeones y todos los que siempre soñaste ser. ¡Son mis ídolos desde chicos!", remarcó durante el diálogo con este medio.