En Vivo
28 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico y es el primer clasificado a octavos de final

El seleccionado dirigido por Jesse Marsch se impuso con un tanto de Stephen Eustáquio y ahora enfrentará al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos.

Por
Canadá jugará los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá jugará los octavos de final del Mundial 2026.

ESPN

La Selección de Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los 16avos de final del Mundial 2026, por lo que es el primer equipo clasificado a los octavos del torneo. Ahora, enfrentará al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos.

Lionel Messi convirtió un gol de tiro libre contra Jordania.
Te puede interesar:

Mundial 2026: Lionel Messi quedó cerca de otro récord tras su gol de tiro libre contra Jordania

El gol del partido se produjo a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando Stehpen Eustáquio realizó gran volea cruzada desde el borde del área para darle el triunfo y la histórica clasificación a los octavos de final a Canadá. Se tratará de la primera vez que los Rojos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, disputarán esa instancia.

Noticia en desarrollo...

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuáles son los dos idiomas oficiales de Canadá?

Anfitrión del Mundial 2026: por qué Canadá tiene dos idiomas oficiales y cuáles son

Dibu Martínez recibió ante Jordania el primer gol del Mundial 2026.

El Dibu mostró el estado de su dedo fracturado en la previa del Mundial: "La pasé mal y vine muy jugado"

Esta marca fue tapada por la FIFA en el Mundial 2026 pero usó el hecho para sus publicidades.

FIFA tapó la marca con cinta en los estadios del Mundial 2026 pero la respuesta en redes se volvió viral

Argentina jugará los 16avos el próximo viernes ante Cabo Verde

El mensaje de Messi tras la victoria de la Selección ante Jordania: "Seguimos juntos"

Roccuzzo volvió a llevar la camiseta titular de la Selección argentina.

El festejo de Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el gol de Messi ante Jordania

La Scaloneta, con varios cambios, le ganó 3 a 1 a Jordani con algunos debutantes en el Mundial. 

Mundial 2026: uno por uno, todos los jugadores de Argentina que debutaron ante Jordania

últimas noticias

El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas un 56,1%.

La industria autopartista se contrajo un 9% en el primer cuatrimestre del año

Hace 11 minutos
El auto que conducía el músico se pasó al carril contrario y chocó de frente contra un camión.

Luto en el folklore: murió un joven chamamecero en un fatal accidente en Neuquén

Hace 48 minutos
Adorni junto a Grandio, el periodista que viajó con él a Punta del Este en vuelo privado.

El respaldo de Marcelo Grandio a Manuel Adorni tras su renuncia: "Lo mejor está por venir"

Hace 49 minutos
Javier Milei en la cumbre del Mercosur de julio de 2025.

Javier Milei participará de la cumbre del Mercosur en medio de tensiones con Brasil y Venezuela

Hace 1 hora
Ernestina Pais junto a su hijo.

El hijo de Ernestina Pais publicó un conmovedor mensaje tras el velorio de su madre

Hace 1 hora