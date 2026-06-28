Mundial 2026: Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico y es el primer clasificado a octavos de final

La Selección de Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los 16avos de final del Mundial 2026, por lo que es el primer equipo clasificado a los octavos del torneo. Ahora, enfrentará al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos.
El gol del partido se produjo a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando Stehpen Eustáquio realizó gran volea cruzada desde el borde del área para darle el triunfo y la histórica clasificación a los octavos de final a Canadá. Se tratará de la primera vez que los Rojos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, disputarán esa instancia.