Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 29 de junio por los 16avos de final y cómo verlos Los 16avos de final de la Copa del Mundo continuarán en una jornada con una fuerte presencia sudamericana, ya que Brasil y Paraguay buscarán avanzar a la siguiente ronda. Por Agregar C5N en









Vinicius Jr. y Matías Galarza Fonda. Redes sociales

El Mundial 2026 continuará este lunes con tres partidos que marcarán la continuidad de los 16avos de final, por lo que serán claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los octavos. Se tratará de una jornada con una fuerte presencia sudamericana, ya que primero jugará Brasil y luego lo hará Paraguay.

Los 16avos de final son fundamentales, debido a que marcan el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Por lo pronto, se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar y Vinicius Jr. Redes sociales En tal sentido, debido al cambio de formato, el torneo contaba con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorgaba boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por este motivo, cada punto adquirió un valor especial desde el inicio del campeonato.

En este marco, Brasil, Japón, Alemania, Paraguay, Países Bajos y Marruecos intentarán conseguir el triunfo para avanzar a los octavos de final, mientras que los equipos que pierdan sufrirán un duro golpe y se quedarán afuera del Mundial.

Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 29 de junio y cómo verlos por TV 14:00: Brasil - Japón (Houston Stadium) | TV: Telefe y DSports.

Brasil - Japón (Houston Stadium) | TV: Telefe y DSports. 17:30: Alemania - Paraguay (Boston Stadium) | TV: TyC Sports y DSports.

Alemania - Paraguay (Boston Stadium) | TV: TyC Sports y DSports. 22:00: Países Bajos - Marruecos (Estadio Monterrey) | TV: DSports.