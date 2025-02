Tenis: una intoxicación alimentaria dejó a varias figuras fuera del ATP 500 de Acapulco

"Estoy furioso y muy triste al mismo tiempo. Tuve una intoxicación alimentaria y no pude jugar. Uno de mis lugares favoritos es México y me encanta este torneo. No fue en absoluto como quería que terminara", expresó Rune en sus redes sociales.

El tercer abandono fue del Ruud, que ni siquiera pudo presentarse a jugar frente al mexicano Rodrigo Pacheco.

"Siento mucho haber tenido que retirarme esta noche. Tenía la esperanza de superar esta enfermedad estomacal que apareció ayer y traté por todos los medios de poder jugar esta noche, hasta el último momento. Esperando volver más fuerte en un par de días y regresar aquí a México el próximo año. Por lo pronto, ¡gracias Acapulco!", indicó el noruego en su cuenta de Instagram.

"La salud y bienestar de nuestros jugadores es nuestra prioridad. Les deseamos una pronta recuperación y esperamos verlos más fuertes pronto. Aún queda mucho tenis por disfrutar en Acapulco con grandes encuentros en la cancha", expresó la organización del torneo en su cuenta de X.

El ATP 500 de Acapulco continuará con los duelos de cuartos de final que protagonizarán Tomas Machac (República Checa) vs Learner Tien (Estados Unidos), David Goffin (Bélgica) vs Brandon Nakashima (Estados Unidos), Denis Shapovalov (Canadá) vs Marcos Giron (Estados Unidos) y Rodrigo Pacheco (México) vs Alejandro Davidovich (España).