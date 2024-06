Sorpresivo regreso de Sebastián Villa al fútbol argentino: "Pudo haber tenido algún momento de debilidad..."

Así lo confirmó Daniel Vila, presidente de la institución mendocina, quien, además, mostró un polémico apoyo al delantero al minimizar las causas que tuvo en su contra. "Puede haber tenido un momento de debilidad o vaya a saber qué le habrá pasado. No vale la pena el doble castigo. No me preocupa el qué dirán", sostuvo el empresario.