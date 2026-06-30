"Somos mbareté ": la epopeya guaraní y la pasión de una periodista deportiva que cumplió su sueño

"Paraguay es alegría, resiliencia, una selección a la que hay que respetar porque somos mbareté (fuertes), aseguró Belén Rivas, periodista deportiva paraguaya que conquistó las redes sociales con su carisma. Desde Estados Unidos acompaña al plantel comandado por Gustavo Alfaro, reflejando en cada cobertura la pasión y el orgullo por la albirroja.

El Mundial 2026 puede ser recordado por muchos motivos, pero si hay algo que el fútbol sudamericano no olvidará jamás es la hazaña futbolística de la Selección de Paraguay y al cazador de utopías Gustavo Alfaro que, contra todo pronóstico y con mucha garra, dejó afuera a Alemania, una de las potencias mundiales, y se metió en octavos de final y en la historia del fútbol paraguayo.

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En una charla con C5N, Belén Rivas , una multifacética periodista paraguaya que está cubriendo el Mundial 2026 y viviendo la pasión por la albirroja y su propio sueño. "Paraguay es alegría , resiliencia, una selección a la que hay que respetar porque somos mbareté (fuertes), definió.

Histriónica, original y profundamente empática, la periodista deportiva acompañada de su colega Julio César Amarilla —popularmente conocido como “Mortero Bala”, humorista y comunicador— lo entrega todo para una cobertura histórica desde Estados Unidos. Allí siguen de cerca al combinado comandado por el DT argentino, que se prepara para disputar su próximo compromiso en el Estadio de Filadelfia, en Pensilvania, mientras aguardan el desenlace del cruce entre Francia y Suecia.

“Lo que Paraguay está viviendo es algo trascendental, esperado por 16 años y ustedes ya saben cuál es la alegría que genera el futbol porque viven al máximo y ganando todo también”, aseguró Belén todavía emocionada. Y rememoró: “Esperamos 3 mundiales para volver a gritar un gol mundialista en instancias decisivas y eso hizo que el Presidente de la república (Santiago Peña) a través de un tweet decrete feriado nacional y más de 7 millones de paraguayos salgan a desahogarse a las calles después de eliminarle a una selección TOP. Imagínate como estamos viviendo”, enfatizó entre risas y agitación.

Belén contó en primera persona cómo están viviendo los paraguayos la victoria por penales ante Alemania y que, como en Argentina, el fútbol logra lo imposible: "No hay palabras para describir lo que genera la Albirroja, porque es una de las pocas cosas que nos une como nación. Gracias al profe Gustavo Alfaro y al plantel de jugadores volvimos a soñar y ésta clasificación llena de color y empatía a toda una nación".

En su labor dentro y fuera del estadio, la periodista no está sola ya que comparte la cobertura con su compañero del programa Será un gran día. Juntos generan contenido para las redes y aportan color y humor a la experiencia deportiva. “Con mi compañero Mortero Bala disfrutamos cada minuto de cobertura para que todos nuestros/as compatriotas puedan vivir y emocionarse después de tantos años de espera. Por eso nuestro formato periodístico lo hacemos de esa manera: viviendo cada segundo en EE.UU.”, expresó la periodista.

Un sueño cumplido

La joven, además de periodista deportiva, fue jugadora de fútbol profesional desde los 13 hasta los 17 años en Olimpia de Paraguay, donde jugó en la categoría juvenil, equivalente a la reserva de primera división. Permaneció en el club hasta 2017 y obtuvo dos títulos en 2015 y 2016, considerados la “época dorada” del fútbol femenino de Olimpia.

Esta Copa del Mundo en México- Estados Unidos- Canadá es su primera cobertura mundialista y la vive con emoción y con el compromiso que requiere su rol como periodista. "Tenía 10 años cuando fue la última vez que vi a Paraguay en una Copa Mundial y estaba en el colegio viendo como España nos dejaba fuera en 4tos de final y hoy en mi primera cobertura mundial puedo decir que cumplí un sueño de pequeña", expresó.

"Quise defender la camiseta de la selección paraguaya jugando al futbol profesional como mi abuelo Vicente Rodríguez, que de hecho fue figura importante en San Lorenzo de Almagro en los 60s. Pero no pude y entonces me dediqué a la comunicación, fue ahí que canal trece-unicanal me dio la oportunidad de hacerlo", explicó su recorrido y el motivo de su orgullo por la camiseta nacional.

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Uno de sus momentos más virales ocurrió junto al profe Alfaro, durante un entrenamiento a puertas abiertas de la Selección paraguaya, donde protagonizó una escena muy emotiva al compartir lo que el equipo estaba generando en su vida personal: “Profe, mi papá es muy frío y gracias a la selección y lo que estamos logrando, me dijo ‘te quiero’ por primera vez”, le confesó.

Así es Belén, cercana, empática y siempre amena. Esa autenticidad le permitió ganarse la confianza del seleccionado paraguayo y de su director técnico, que la reconocen casi como una especie de madrina del equipo. Cada vez que la ven acercarse, le regalan declaraciones descontracturadas y cargadas de humor, un estilo que los usuarios en redes sociales celebran y agradecen.

En cuanto a sus jugadores preferidos, si bien tiene varios, eligió a los mediocampistas clave del combinado: Andrés cubas, Mauricio Magalhães y Diego Gómez. "Espero que el resto no se sienta celoso por la elección", confesó entre risas. La esperanza la mantiene entusiasmada y desea que le "vaya muy bien también a la selección Argentina" y espera poder visitar nuestro país muy pronto.