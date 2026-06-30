En Vivo
30 de junio de 2026 Inicio

Tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial 2026, el presidente de Paraguay tomó una determinante decisión

Santiago Peña comunicó la medida a través de las redes sociales. El conjunto guaraní, dirigido por Gustavo Alfaro, igualó 1 a 1 durante los 90 minutos, y terminaron logrando la clasificación a octavos de final mediante los penales.

Por
Santiago Peña decretó feriado en Paraguay luego de eliminar a Alemania en los 16avos en el Mundial 2026.

Santiago Peña decretó feriado en Paraguay luego de eliminar a Alemania en los 16avos en el Mundial 2026.

Paraguay logró una histórica clasificación a los 8vos de final en el Mundial 2026 tras vencer por penales a Alemania y, en medio de la euforia, el presidente, Santiago Peña, tomó la determinación de que la jornada del martes sea feriado nacional.

Scaloni analiza hacer cambio en la defensa y en la delantera.
Te puede interesar:

Mundial 2026: Scaloni tiene tres dudas para enfrentar a Cabo Verde

A través de una serie de tuits, a puro festejos y felicidad por haber vencido avanzado una instancia más en la Copa del Mundo, el mandatario anunció que este martes 30 de junio habrá feriado en todo el territorio.

“¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado carajo!!”, escribió en sus redes sociales y luego agregó: “¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde”, lanzó.

En esa misma línea, agradeció a la Albirroja “por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera” y se concretó la determinación a través del Decreto N.º 6280. “Lo bueno se hace esperar”, aseguró.

"Cuando nos creían vencidos, NOSOTROS DEMOSTRAMOS POR QUÉ SOMOS GIGANTES, ¡VAMOS, PARAGUAY!", volvió a celebrar en otro tuit que escribió en su cuenta de X personal.

Previo a la victoria, desde la presidencia se había hablado de la posibilidad de tomar esta medida en caso de que se consumara la hazaña en el Mundial. En esa línea, Guillermo Grance, vocero de la Dirección General de Información Presidencial, indicó que el presidente Peña iba a analizar el escenario tras el pitazo final.

“El Presidente mencionó que iba a analizar. No diría alta (la probabilidad), pero sí existe esa posibilidad, por lo que dijo el Presidente”, detalló.

Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial

Luego de igualar 1 a 1 dentro de los 90 minutos, Paraguay logró el pase a los octavos de final tras superar a Alemania en la tanda de penales por 4 a 3 y ahora ya deberá pensar en su próximo encuentro.

Los octavos de final será el sábado 4 de julio a las 16 en Filadelfia frente al ganador del duelo entre Francia y Suecia, que se disputará este martes 30 de junio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marruecos trabajó y se llevó el triunfo ante Países Bajos por los 16avos de final del Mundial 2026.
play

Marruecos eliminó a Países Bajos en los penales y avanzó a octavos del Mundial 2026

Disturbios en Países Bajos tras la victoria de Marruecos.

Disturbios y enfrentamientos con la Policía en Ámsterdam tras la clasificación de Marruecos en el Mundial

Todos abrazan a Gapko.

Video: el emotivo festejo de gol del jugador de Países Bajos que perdió un bebé durante el Mundial

Enner Valencia y Kylian Mbappé.

Los partidos de este martes: Ecuador será el representante sudamericano y juega Francia

Mauricio Magalhães convirtió el primer penal para Paraguay tras el alargue.

Tras el primer alargue del Mundial 2026, Paraguay le ganó a Alemania en la tanda de penales

Fernando Muslera, señalado como principal responsable de la eliminacion de Uruguay.

Revelan que Fernando Muslera "estuvo con 41 de fiebre" la noche anterior al partido de Uruguay con España

últimas noticias

La película de Spiderman llegará a los cines el 31 de julio.

La escena de Messi en Spiderman con Tom Holland

Hace 12 minutos
¿Qué actrices se llevan mal?

Feroz guerra entre dos reconocidas actrices por un personaje: "Hay mucho ego e inseguridad"

Hace 15 minutos
Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Hace 22 minutos
El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles reveló los resultados de la autopsia. 

Se reveló la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, protagonista de "La Llamada"

Hace 30 minutos
Recibió el 55,8% de los votos negativos,

Sorpresa: quién se fue de Gran Hermano el lunes 29 de junio

Hace 31 minutos