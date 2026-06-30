Tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial 2026, el presidente de Paraguay tomó una determinante decisión

Santiago Peña comunicó la medida a través de las redes sociales. El conjunto guaraní, dirigido por Gustavo Alfaro, igualó 1 a 1 durante los 90 minutos, y terminaron logrando la clasificación a octavos de final mediante los penales.

Santiago Peña decretó feriado en Paraguay luego de eliminar a Alemania en los 16avos en el Mundial 2026.

Paraguay logró una histórica clasificación a los 8vos de final en el Mundial 2026 tras vencer por penales a Alemania y, en medio de la euforia, el presidente, Santiago Peña, tomó la determinación de que la jornada del martes sea feriado nacional.

A través de una serie de tuits, a puro festejos y felicidad por haber vencido avanzado una instancia más en la Copa del Mundo, el mandatario anunció que este martes 30 de junio habrá feriado en todo el territorio.

“¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado carajo!!”, escribió en sus redes sociales y luego agregó: “¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde”, lanzó.

En esa misma línea, agradeció a la Albirroja “por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera” y se concretó la determinación a través del Decreto N.º 6280. “Lo bueno se hace esperar” , aseguró.

"Cuando nos creían vencidos, NOSOTROS DEMOSTRAMOS POR QUÉ SOMOS GIGANTES, ¡VAMOS, PARAGUAY!" , volvió a celebrar en otro tuit que escribió en su cuenta de X personal.

¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL

Previo a la victoria, desde la presidencia se había hablado de la posibilidad de tomar esta medida en caso de que se consumara la hazaña en el Mundial. En esa línea, Guillermo Grance, vocero de la Dirección General de Información Presidencial, indicó que el presidente Peña iba a analizar el escenario tras el pitazo final.

“El Presidente mencionó que iba a analizar. No diría alta (la probabilidad), pero sí existe esa posibilidad, por lo que dijo el Presidente”, detalló.

Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial

Luego de igualar 1 a 1 dentro de los 90 minutos, Paraguay logró el pase a los octavos de final tras superar a Alemania en la tanda de penales por 4 a 3 y ahora ya deberá pensar en su próximo encuentro.

Los octavos de final será el sábado 4 de julio a las 16 en Filadelfia frente al ganador del duelo entre Francia y Suecia, que se disputará este martes 30 de junio.