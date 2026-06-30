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30 de junio de 2026 Inicio

Así quedan los cruces de octavos de final del Mundial 2026

Tras una extensa fase de grupos, la Copa del Mundo entra en su etapa más apasionante: los cruces de eliminación directa. Los 16avos pondrán a prueba a las 32 selecciones que siguen en carrera: ganar significa avanzar; perder, despedirse del torneo.

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Martin Odegaard lideró la victoria de Noruega frente a Costa de Marfil.

Martin Odegaard lideró la victoria de Noruega frente a Costa de Marfil.

Este martes se completaron nuevos enfrentamientos de los dieciseisavos de final, con el cuadro de los playoffs ya establecido, marcando el recorrido que deberá afrontar cada selección en su búsqueda del título. A partir de ahora, los equipos conocerán el camino que deberán superar para llegar a la gran final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, desde las 16 (hora de Argentina).

Kylian Mbappé en la Selección de Francia.
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La selección de Noruega, impulsada por un Erling Haaland determinante, selló su clasificación a los octavos de final tras vencer a Costa de Marfil en un reñido encuentro disputado en Dallas. El delantero del Manchester City anotó el gol decisivo para el 2-1 final, lo que permitió al conjunto nórdico avanzar de ronda después de haber finalizado en la segunda posición del Grupo I.

Con este resultado, ya se ha definido uno de los duelos más atractivos de la siguiente fase: Noruega se enfrentará a Brasil. El equipo sudamericano llega a esta instancia tras derrotar a Japón por 2-1 con un gol agónico de Gabriel Martinelli. Este choque de potencias está programado para el domingo 5 de julio en Nueva Jersey.

El cuadro de octavos toma forma

Además del cruce entre noruegos y brasileños, otros equipos ya aseguraron su lugar entre los 16 mejores del mundo:

  • Canadá vs. Marruecos: Los anfitriones canadienses, que eliminaron a Sudáfrica, se medirán ante el conjunto africano, que dio la sorpresa al dejar en el camino a los Países Bajos por penales. El partido será el sábado 4 de julio en Houston.
  • Paraguay espera rival: La "Albirroja" de Gustavo Alfaro hizo historia al eliminar a Alemania en una dramática definición por penales. Ahora aguarda por el vencedor del duelo entre Francia y Suecia para jugar el sábado 4 de julio en Filadelfia.

El camino de la Selección Argentina

El equipo de Lionel Scaloni, actual campeona del mundo, buscará su pase a octavos este viernes 3 de julio cuando se enfrente a la revelación del torneo, Cabo Verde, en Miami. En caso de avanzar, la Albiceleste jugará el martes 7 de julio en Atlanta contra el ganador de la llave entre Australia y Egipto

Cómo siguen los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

  • Martes 30 de junio
    • 18.00hs: Francia (1°I) vs. 3° Suecia (3°F)
    • 22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3°E)
  • Miércoles 1 de julio
    • 13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3°K)
    • 17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° I)
    • 21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)
  • Jueves 2 de julio
    • 16.00hs: 1°H España vs. Austria (2° J)
    • 20.00hs: Portugal (2° K) vs. Croacia (2°L)
  • Viernes 3 de julio
    • 00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° J)
    • 15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)
    • 19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)
    • 22.30hs: Colombia (1° K) vs. Ghana (3°L)

Las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo

  • Haití
  • Túnez
  • Turquía
  • Jordania
  • Panamá
  • Qatar
  • República Checa
  • Curazao
  • Irak
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Uzbekistán
  • Escocia

Cuándo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026

Los 16avos de final del Mundial 2026 se disputarán entre el domingo 28 de junio y el jueves 3 de julio, con un total de 16 partidos que definirán a las selecciones clasificadas a los octavos de final. Los encuentros se desarrollarán en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el cronograma establecido por la FIFA.

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