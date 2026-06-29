Tras el primer alargue del Mundial 2026, Paraguay le ganó a Alemania en la tanda de penales Julio Enciso marcó un tanto para la Selección uruguaya a los 42', pero Kai Havertz lo empató a los 54'. Desde ese momento, ninguno de los dos anotó y sufrieron un alargue que tampoco definió un ganador. La Albirroja definió su victoria al convertir 4 penales. Por Agregar C5N en









Mauricio Magalhães convirtió el primer penal para Paraguay tras el alargue. Matías Galarza Fonda de la Selección paraguaya contra el alemán Antonio Rüdiger.

Alemania y Paraguay protagonizaron el primer alargue del Mundial de Norteamérica de 2026 tras anotar solo un gol cada uno en los primeros 60 minutos. El paraguayo Julio Enciso marcó primero a los 42' e ilusionó al país latinoamericano, pero el alemán Kai Havertz lo empató a los 54'. Finalmente, Paraguay ganó 4 a 3 en la tanda de penales.

Por la Albirroja convirtieron Mauricio Magalhães, Gustavo Gómez, Matías Galarza Fonda y José Canale y por el seleccionado europeo Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Nadiem Amiri.

En los últimos minutos del segundo tiempo, Paraguay se vio acorralado contra su arco la mayoría del tiempo con Orlando Gill como guardián firme. Alemania se impuso a los 102' gracias a Jonathan Tah, pero el árbitro lo anuló y la tensión por el empate se mantuvo.

¡RESPIRA PARAGUAY!



El VAR anuló el 2-1 de Alemania por esta falta a Orlando Gill antes del gol y todo sigue 1-1 en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/3q8xAyslKx — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026 El referí pidió el VAR y, para disgusto del seleccionado europeo, sancionó una cortina del alemán Waldemar Anton sobre Gill. El primer tiempo del alargue terminó sin goles. Sin embargo, el equipo latinoamericano logró volver a acercarse al arco rival y romper la presión alemana.

En el segundo tiempo del alargue también terminó sin goles y cargado de tensión, así que ambos equipos se enfrentaron en la tanda de penales para definir el pase a octavos de final. Manuel Neuer atajó para los alemanes.

La Selección ganadora disputará su pase a cuartos de final contra el equipo vencedor del enfrentamiento de Francia y Suecia que se jugará este martes. Las formaciones de Alemania y Paraguay para 16avos de final Paraguay : Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Matías Galarza Fonda, Julio Enciso; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro .

: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Matías Galarza Fonda, Julio Enciso; y Gabriel Ávalos. DT: . Alemania: Manuel Neuer; Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann. Orlando Gill, arquero de Paraguay. Brasil sufrió pero le ganó 2-1 a Japón y se clasificó a octavos de final El primer partido de la jornada también se definió de forma espectacular ya que el equipo de Carlo Ancelotti dio vuelta un sufrido partido contra el conjunto asiático en el último minuto y se impuso en el estadio NRG de Houston con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, mientras que Kaish Sano convirtió para los japoneses. Brasil se sumó a Canadá y clasificó a octavos de final.