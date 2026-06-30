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30 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: detuvieron a cuatro hinchas argentinos por colarse en el partido contra Jordania

Se trata de unos simpatizantes que intentaron ingresar al estadio sin entradas al AT&T Stadium. Fueron arrestados por las autoridades y podrían ser deportados.

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Detuvieron a cuatro hinchas argentinos en Dallas.

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Télam
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Las autoridades estadounidenses informaron que las cuatro personas detenidas fueron advertidas en distintos momentos mientras vulneraban los vallados perimetrales del estadio sin contar con entradas. En este marco, además de enfrentar un proceso judicial en el país norteamericano, también tendrán la visa anulada, podrían ser deportados y enfrentarán dos años de derecho de admisión en Argentina.

En tal sentido, los involucrados fueron identificados como Leandro Ayala, Juan Ignacio Campoamor, Gerardo Nielsen y Federico Llach. Ayala fue el primer detenido después de que saltara una valla en un sector del estadio para intentar ingresar por una puerta utilizada por voluntarios. Luego, Campoamor y Nielsen accedieron por una abertura y después fueron advertidos por las autoridades.

Detuvieron a cuatro hinchas argentinos en Dallas.

Detuvieron a cuatro hinchas argentinos en Dallas.

En tanto, Campoamor fue imputado por el delito de "Criminal Trespass", equivalente a intrusión ilegal, que en Texas contempla penas de hasta seis meses de prisión o multas de hasta u$s1.000. Por su parte, Llach intentó ingresar pegado a un espectador con entrada válida, empujándolo al atravesar el molinete y fue detenido, aunque luego recuperó la libertad pero será sancionado.

En este marco, el Centro Internacional de Cooperación Policial de Leesburg encabezó el operativo junto al director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín; y el comisario mayor Alejandro Eboli, de la Policía de la Ciudad; agentes federales estadounidenses y la Policía de Dallas.

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