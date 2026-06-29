Los mejores memes de la victoria de Paraguay por penales y la eliminación de Alemania del Mundial 2026 Los usuarios de las redes sociales inundaron las pantallas con mensajes repletos de ironía y humor ácido ante el inesperado fracaso de los europeos. Por Agregar C5N en









Los jugadores de Paraguay festejan la clasificación a octavos.

En los papeles, parecía que Alemania no tendría problemas en vencer a Paraguay y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, pero se terminó quedando sin nada. El poderoso combinado europeo cayó ante la Albirroja en una dramática definición por penales y sufrió una eliminación histórica que sacudió por completo a la Copa del Mundo.