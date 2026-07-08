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8 de julio de 2026 Inicio

La reacción de los medios diarios egipcios tras la eliminación: entre los elogios a sus Faraones y la furia con el VAR

El país africano vivió una montaña rusa de emociones durante la agónica eliminación de su selección ante Argentina por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta, y la bronca contra las decisiones arbitrales estuvo presente en la cobertura mediática.

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La Selección argentina eliminó a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta.

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Durante los noventa minutos, las coberturas online mutaron al ritmo del partido. En el primer tiempo, el inesperado 2 a 0 parcial desató el éxtasis total en las redacciones egipcias, que saboreaban un batacazo histórico. Sin embargo, el complemento trajo la desazón: la mística y la remontada de la Scaloneta apagaron el sueño de los Faraones en lo que era su primera participación histórica en una fase de eliminación directa.

A pesar del dolor por quedarse a las puertas de los cuartos de final, el balance general de los medios locales fue de gratitud. Coincidieron en que el plantel "hizo historia", aunque el lamento por haber dejado escapar vivo al vigente campeón del mundo marcará por mucho tiempo las páginas deportivas de El Cairo.

La cobertura de los diarios de Egipto sobre la victoria de la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026

El diario Almasryaloyum tituló su cobertura "Actuación brillante y decisiones arbitrales polémicas" y sostuvo que Egipto quedó eliminado "tras un partido maratónico contra los vigentes campeones". El medio remarcó que el conjunto africano ejecutó un plan de juego basado en la solidez defensiva y el contragolpe, aunque cuestionó varias decisiones arbitrales durante el desarrollo del encuentro.

Uno de los nombres más mencionados fue justamente Mostafa Shobeir, quien recibió elogios por haberle atajado un penal a Lionel Messi, una acción que los medios egipcios presentaron como una de las grandes imágenes de la noche.

El tradicional diario Al Ahram, fundado en 1876, tituló: "Egipto desperdicia una ventaja de dos goles, pierde 3-2 ante Argentina y queda eliminado del Mundial", en una síntesis del golpe que significó la remontada albiceleste.

El diario estatal Noticias de la República había destacado en el entretiempo la actuación de Shobeir, con un título centrado en su rendimiento y en la ventaja egipcia ante Argentina, pero luego debió modificar el tono de la cobertura tras la derrota.

El Daily News Egypt eligió un tono más emotivo y tituló "Cabezas en alto, Egipto", al remarcar que, pese a la eliminación, el seleccionado africano escribió una página importante de su historia mundialista.

En tanto, el diario Séptimo Día ponderó la actuación táctica del equipo y sostuvo que los Faraones exhibieron una capacidad heroica y una disciplina que complicó seriamente a Argentina durante gran parte del encuentro.

También hubo lugar para las repercusiones políticas: el sitio Masrawy destacó el mensaje del presidente Abdel Fattah al-Sisi, quien les agradeció a los jugadores por una actuación que calificó como "honorable".

Entre los episodios señalados por la prensa egipcia figuran la anulación de un segundo gol de Mostafa Ziko tras una extensa revisión del VAR y dos presuntas infracciones dentro del área argentina que, según los medios locales, no fueron revisadas por el árbitro francés François Letexier.

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