¿Se frustra la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1? Sauber ya tendría todo acordado con otro piloto

El mismo James Vowles, jefe de la escudería británica, aseguró que estaría dispuesto a ceder a la joven promesa a otro equipo para que se siga formando. “Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1”, aseguró y explicó que solo queda un equipo. “Veremos qué podemos organizar allí”, sostuvo en relación a la butaca que aún está libre en el equipo Sauber, propiedad de Audi, para la siguiente temporada.

Sin embargo, la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1 es toda una incógnita, ya que pese a sus grandes resultados habría pocas chances de verlo en la categoría en 2025, ya que las dos escuderías que aún tienen una butaca libre, Racing Bulls y Sauber, estarían cerca de cerrar a otros pilotos.

Qué piloto podría quitarle la posibilidad a Colapinto la seguir en la Fórmula 1 en 2025

Por un lado, Racing Bulls ya tiene asegurado a Yuki Tsunoda y todo indica que su segundo piloto será el neozelandés Liam Lawson.

Mientras que Sauber (Audi en 2026), escudería que había mencionado James Vowles, contará con el alemán Nico Hulkenberg y le renovarían el contrato del finlandés Valteri Bottas por un año.

valeri bottas.jpg

Pese a que el propio polito finlandés desmintió en los últimos días que ya firmó su renovación no descartó esa posibilidad por completo: “Todavía estamos discutiendo. Seguimos discutiendo, y en este deporte hasta que el bolígrafo no toca el papel, no creo que esté confirmado. Desde mi punto de vista, deberíamos ir en la dirección correcta. La semana que viene tendremos mucho tiempo con Mattia Binotto, lo cual es bueno, y luego ya veremos”, expresó con el medio MotorSport.

Ahora, el medio suizo, Blick, afirma que hay un plan por el que Sauber es seguir apostando por Bottas hasta durante el 2025 y después de la próxima temporada buscar a un piloto joven y con talento para cuando el equipo pase a llamarse Audi, pero en ese caso el equipo tiene en mente a Gabriel Bortoleto para ello.