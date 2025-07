Se creía que podría ser el sucesor de Messi y no levantó vuelo: se acaba de sumar a una liga exótica

"Estoy aquí para esparcir alegría. Ganemos juntos", sostuvo João Félix en un video difundido por el club. La esperanza de los dirigentes es que haga una buena dupla con su compatriota y obtenga, finalmente, el título que están esperando desde que ficharon a CR7 en 2022.

El delantero debutó en el Benfica en agosto de 2018 y al año siguiente llegó al Atlético de Madrid. En 2021, durante una entrevista con TNT Sports Brasil, le preguntaron si podía ponerse a la par de Erling Haaland y Kylian Mbappé en la lista de posibles sucesores de Messi. "Lo haré", prometió.

João Félix en Al-Nassr X @brfootball

"Todavía no he alcanzado mi mejor nivel. En las últimas temporadas he tenido algunas lesiones, no he tenido un año completo sin lesiones, pero cuando eso ocurra, creo que puedo luchar por ese puesto", agregó. Sin embargo, su rendimiento fue en descenso desde ese momento y nunca cumplió las expectativas.

Los números de João Félix en su carrera

Desde su debut en Benfica en 2018, João Félix pasó por el Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona y Milan (en estos dos últimos a préstamo) antes de llegar al Al-Nassr. En total, jugó 308 partidos y anotó 85 tantos, con un promedio de gol de 0.28 por encuentro; también repartió 40 asistencias.

En paralelo, tuvo varias convocatorias a la Selección de Portugal: pasó por la Sub 18, la Sub 19 y la Sub 21 hasta debutar en la mayor en junio de 2019. Participó en las Eurocopas 2020 y 2024 y en el Mundial de Qatar 2022.