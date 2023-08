Se confirmó qué canal transmitirá la semifinal de Inter Miami en la US Open Cup, con Messi como titular

Lionel Messi será titular ante Cincinnati por la semifinal de la US Open Cup.

Tras el título obtenido en la Leagues Cup , Lionel Messi tiene la posibilidad de alcanzar su segunda final con Inter Miami. El técnico Gerardo "Tata" Martino confirmó que el rosarino será titular en la semifinal de la US Open Cup que el equipo jugará ante Cincinnati este miércoles desde las 20, hora de Argentina.

"Messi jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar", declaró Martino este lunes en la rueda de prensa antes del entrenamiento.