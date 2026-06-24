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24 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: el fuerte descargo del periodista que fue expulsado por insultar a la FIFA

Jorge “Chipi” Vera se quejó en plena transmisión por la expulsión de Miguel Almirón, apuntó contra el árbitro Iván Barton y lanzó una serie de insultos dirigidos a la FIFA y a Gianni Infantino.

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Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumiro

"Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumiro", hizo un meaculpa el periodista Jorge Vera

Después de las polémicas declaraciones del periodista Jorge “Chipi” Vera contra la FIFA que terminó con su expulsión en el Mundial 2026, el comunicador hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y pidió disculpas por lo sucedido. "Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumiro", hizo un meaculpa.

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El relator de la cadena ABC de Paraguay estalló de bronca por la expulsión de Miguel Almirón tras la aplicación de la Ley Vinicius, una medida que sanciona a cualquier jugador que se tape la boca para hablar, en el encuentro de el conjunto paraguayo ante Turquía. Durante el partido, Vera apuntó contra el árbitro Iván Barton y lanzó una serie de insultos dirigidos a la FIFA y a Gianni Infantino.

A raíz de ello, el organismo le retiró la acreditación y le prohibió participar de cualquier cobertura relacionada con la Copa del Mundo.

Ahora, Vera recurrió a sus redes sociales e hizo un extenso descargo: “Utilice expresiones ofensivas e inaceptables contra el árbitro, la FIFA y sus autoridades. No estoy aquí para buscar excusas, cuestionar un reglamento o discrepar con una decisión arbitral, nunca justifica perder el control de la manera en que yo lo hice”.

“Tampoco estoy aquí para trasladar responsabilidades. Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo. Asumir mi error no significa necesariamente compartir todo lo que ocurrió después. Sin embargo, entiendo que este no es el momento de debatir sobre las consecuencias sino hacerme cargo”, sostuvo.

Por último, también reconoció que ya remitió una carta formal de disculpas a la FIFA con el fin de enmendar el daño ético de forma oficial y expresó su esperanza de que los acontecimientos puedan ser examinados a la distancia por el entorno con “serenidad, equilibrio y sentido de justicia”.

El descargo de ABC de Paraguay por la expulsión de Jorge Vera en el Mundial 2026

El medio paraguayo ABC donde trabaja Jorge Vera también se expresó al respecto y, a través de un comunicado, consideraron que “la cancelación definitiva de una credencial constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionado por una falta primaria que fue reconocida de inmediato”.

“La medida priva a un profesional de su principal herramienta de trabajo en la competencia futbolística más importante del mundo. Corregir errores es necesario. También lo es que las sanciones sean razonables, proporcionales y compatibles con los principios básicos de justicia”, indicaron.

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