Lionel Messi, tras la histórica remontada con Inglaterra: "Es una locura jugar dos finales seguidas" El capitán de la Selección expresó sus sensaciones luego del agónico triunfo 2-1 en Atlanta, que le dio el pase a la final de la Copa del Mundo 2026 con España. Por Agregar C5N en









Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, celebró la clasificación a la final de la Copa del Mundo tras el agónico triunfo por 2-1 sobre Inglaterra y de cara al partido decisivo frente a España que se disputará el próximo domingo en New Jersey.

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Es muy lindo vivirlo otra vez. Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", aseguró el astro rosarino, artífice de las dos asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez que terminaron el gol.

Messi valoró el peso histórico y emocional del encuentro ante el conjunto británico. Según sus palabras, el cruce superó los límites de un evento estrictamente deportivo.

"Fue increíble todo lo que vivimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno vivimos sensaciones especiales. El grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más, que era una victoria importante, que el pueblo argentino la quería", expresó el futbolista.

Además, el máximo referente del plantel albiceleste remarcó la convicción de sus compañeros para ir al frente y la superioridad impuesta sobre el terreno de juego.