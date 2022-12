Santiago Hidalgo, la nueva joya de Independiente: "En el próximo Mundial me van a ver a mí"

Confiesa que sueña con “poder jugar en Europa y en la Selección. Además, que me vaya bien y ganar algo con Independiente. Darle algo de todo lo que me dio el club a mí”. Y agrega, teniendo en cuenta la fiebre desatada por la Scaloneta en Qatar, que se ilusiona con jugar una Copa del Mundo: “Estos últimos días los cargo a mis viejos y les digo que en el próximo Mundial me van a ver a mí” .

Con una madurez poco habitual para jugadores de su edad, reconoce que las redes sociales juegan un papel clave en el futbolista actual, aunque “son muy traicioneras, hay mucha gente que las tiene, que puede comentar sin ningún problema tanto para bien o mal. No hay que comprar todo lo que dicen. Falcioni me dijo que nunca hay que reír demasiado ni tampoco llorar demasiado. No le doy mucha bola a las redes. Se cómo se utilizan, que mostrar y no mostrar. Hay que tener mucho cuidado. Trato de que no me vuelen la cabeza”.

HIDALGO "Lo bueno llega con esfuerzo y trabajo… han quedado muchas promesas en el camino", afirmó.

Es la gran promesa de Independiente y, aunque al principio le costó adaptarse a la pensión, sus primeros minutos en cancha deslumbraron a todos los dirigentes. Tras eso, comenzó a ser denominado como "la promesa” del club: “La presión no me genera nada, tengo una familia gracias a Dios que me baja a tierra cada vez que pasa algo bueno o malo, un representante que no me hace creer nada. Lo bueno llega con esfuerzo y trabajo… han quedado muchas promesas en el camino. Hay que seguir, aprender de los más grandes, de los técnicos que tengo, del ambiente del fútbol. No me pesa. Mi familia es clave en eso. Me gusta que hablen y me nombren”, aseguró.

Falcioni me dijo que nunca hay que reír demasiado ni tampoco llorar demasiado. Falcioni me dijo que nunca hay que reír demasiado ni tampoco llorar demasiado.

Sobre el cierre, el zurdo concluye: “Mi ídolo es 'el gordo' Ronaldo, potente, tremendo definidor, un crack, un distinto. Hace mucho tiempo que no veo un jugador como él. De los de acá, mi juego se parece mucho al de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Trato de ser yo mismo, aunque siempre intentan comparar. Siempre me fijo en la cabeza de los jugadores. Julián, por ejemplo, es muy humilde. Admiro eso. Muchos tienen condiciones, pero pocos llegan por la cabeza”.

LAUTARO martinez JULIAN alvarez Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos de sus referentes.

Pese a su ascenso meteórico, todos en Independiente quieren cuidar a la nueva joya. Fueron Santiago Rodríguez y Luciano Bellera quienes lo acercaron a la institución de Avellaneda y tienen claro que hay que ir pisando sobre terreno seguro: “Ser futbolista es un privilegio que no muchos tienen. A la pelota juegan muchos, al fútbol muy pocos. Son los que reúnen las condiciones y el apoyo de la familia. Hay que disfrutarlo y aprender de las presiones del fútbol. La gente en Argentina es muy exigente”.