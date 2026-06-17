Ronaldo le contestó a Messi: "Es hora de que el mundo acepte..."

El astro brasileño le devolvió las gentilezas a la Pulga y habló de su brillante actuación en el debut ante Argelia, en el que convirtió tres goles y alcanzó la marca de Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Ronaldo Nazário, leyenda de Brasil y uno de los delanteros más importantes de todos los tiempos, no escatimó en palabras para destacar al capitán argentino tras una nueva noche récord con la Albiceleste en el debut mundialista con Argelia.

El exfutbolista brasileño resaltó la magnitud del logro conseguido por Messi y aseguró que no le sorprende que sea justamente él quien continúe rompiendo marcas en el fútbol internacional: "Los récords están hechos para romperse y no sorprende quién lo hizo. Además, Argentina es la actual campeona del mundo".

Pero sus elogios no quedaron allí. El campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002 fue todavía más allá al referirse al legado del capitán argentino y a su impacto dentro de la cancha.

"Cada vez que Messi pisa el césped, todo se vuelve histórico y elegante" , afirmó. Y agregó una frase que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos: "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos".

Para Ronaldo, el nivel de excelencia que mantiene el rosarino a lo largo de los años no deja lugar para discusiones. "Sigue rindiendo temporada tras temporada y también en los Mundiales. Sin embargo, todavía hay quienes dudan de él" , sostuvo.

"Es una noche inolvidable e histórica que quedará para siempre en los libros de historia", concluyó Ronaldo, sumándose así a la larga lista de figuras del fútbol mundial que reconocen la dimensión única de la carrera del capitán argentino.

Lionel Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió en el debut y las marcas que aún puede alcanzar en el Mundial

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de los hinchas. En una actuación descomunal, Lionel Messi marcó un hat-trick ante Argelia y volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol.

La gran expectativa de la noche estaba puesta en una marca que parecía cuestión de tiempo. Con sus tres tantos, el capitán argentino alcanzó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos.

Festejo Messi contra Argelia FIFA Lionel Messi y más récords para romper. FIFA

La jornada histórica tuvo además un condimento especial: Messi disputó su partido número 200 con la camiseta del seleccionado, una cifra inédita para cualquier futbolista albiceleste. El capitán alcanzó ese hito en el mismo encuentro en el que volvió a reescribir la historia de los Mundiales.

Además, con sus tres goles amplió a 24 su participación directa en tantos en la Copa del Mundo entre goles y asistencias, una cifra récord que lo consolida como el futbolista con mayor contribución ofensiva en la historia del torneo.

El jugador más veterano en marcar un hat-trick en un Mundial

Con 38 años y 357 días, Messi se convirtió en el futbolista de mayor edad en anotar tres goles en un mismo partido de la Copa del Mundo. La marca anterior pertenecía a Cristiano Ronaldo, quien había logrado un triplete con Portugal frente a España en Rusia 2018, cuando tenía 33 años y 130 días.

El podio histórico quedó conformado de la siguiente manera:

Lionel Messi (Argentina): 38 años y 357 días.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 33 años y 130 días.

Rob Rensenbrink (Países Bajos): 30 años y 335 días.

De esta manera, Messi ostenta una marca única con la camiseta argentina: es el jugador más joven y el más veterano en convertir un gol para la Selección. Su primer tanto con la Albiceleste llegó el 1° de marzo de 2006, en un amistoso frente a Croacia, cuando tenía apenas 18 años y 248 días. Dos décadas más tarde, con 38 años y 357 días, volvió a marcar en un Mundial y amplió su propio registro como el goleador de mayor edad en la historia del seleccionado nacional.

Un récord reservado para campeones del mundo

El triplete ante Argelia también le permitió a Messi ingresar en un selecto grupo. El capitán argentino se convirtió en apenas el segundo futbolista de la historia en marcar un hat-trick en un Mundial siendo el vigente campeón del mundo.

Hasta ahora, el único antecedente era el de Kylian Mbappé, autor de tres goles en la final de Qatar 2022, justamente frente a la Argentina de Messi.

Los récords que todavía puede romper

El Mundial recién comienza y Messi todavía tiene varias marcas al alcance de la mano. Una de ellas está vinculada a su capacidad para convertir desde media distancia. Actualmente comparte con el brasileño Roberto Rivelino el récord de goles desde fuera del área en la historia de los Mundiales.

La tabla histórica:

Lionel Messi (Argentina): 5 goles.

Roberto Rivelino (Brasil): 5 goles.

Lothar Matthäus (Alemania): 4 goles.

Diego Forlán (Uruguay): 4 goles.

Helmut Rahn (Alemania): 3 goles.

Lajos Tichy (Hungría): 3 goles.

Bobby Charlton (Inglaterra): 3 goles.

David Villa (España): 3 goles.

Si vuelve a convertir con un remate desde afuera del área, Messi quedará en soledad en lo más alto de esa estadística con seis tantos.