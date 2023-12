River y Manchester City acordaron el pase del Diablito Echeverri

Después de las polémicas declaraciones de Claudio “Diablito” Echeverri por no firmar la continuidad en River , los dirigentes del Millonario finalmente llegaron a un acuerdo con Manchester City para cerrar la venta del juvenil.

Según el diario The Guardian, los ciudadanos pagarán la cláusula de recisión por 25 millones de euros , pero el futbolista se quedará en Núñez a préstamo hasta que finalice su contrato, es decir, fines de 2024.

“El futbolista, que se quedará un año más en River, firmará un contrato a largo plazo. Ya empiezan a cruzarse documentos entre las partes”, agregó en detalles el periodista Cesar Luis Merlo por el pase del chaqueño.

Claudio Diablito Echeverri Twitter

El City, flamante campeón del Mundial de Clubes, repetiría la operación que realizó cuando compró a Julián Álvarez en enero del año pasado y lo dejó un tiempo más (seis meses, en este caso) en el club de Núñez.

El "Diablito" fue la gran figura del seleccionado argentino Sub 17 en el Mundial de Indonesia y con los tres goles que le marcó a Brasil en cuartos de final captó la atención de las potencias europeas.

El enojo de los hinchas por las declaraciones de Echeverri tras salir campeón

Claudio Echeverri firmó el contrato el 2 de enero de este año, justo cuando cumplió los 17, y la directiva encabezada por Jorge Brito pretendía extenderlo con una mejora y el doble de cláusula.

Tras el gran desempeño en el Mundial Sub-17, Martín Demichelis le dio minutos en el primer equipo y en medio de los festejos por el título del Trofeo de Campeones, admitió que no iba a renovar pero que se iba a quedar un tiempo más en el club.

"No voy a renovar, creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro, pero seis meses o un añito más me quedo", aseguró el juvenil, de 17 años, tras la victoria ante el Canalla.

"NO VOY A RENOVAR, PERO ME VOY A QUEDAR EN RIVER"

BOMBAZO DEL DIABLITO ECHEVERRI



BOMBAZO DEL DIABLITO ECHEVERRI



#TrofeoCampeonesLPF pic.twitter.com/yHWzpfFLXn — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2023

Echeverri solo disputó seis partidos en el equipo de Martín Demichelis durante el 2023 pero de materializarse este acuerdo tendrá la posibilidad de debutar y participar de la Copa Libertadores 2024.