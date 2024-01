Riquelme presentó a Diego Martínez como nuevo DT de Boca: "Es el desafío más importante de mi carrera"

"Soñé y me preparé para este momento, lo deseaba. Damos lo máximo en cada institución, nos tocó ir creciendo y año tras año crecíamos de categoría", indicó Martínez al comienzo de su presentación. "Tuvimos instituciones que nos fue bien y otras no, pero somos más completos como cuerpo técnico. Esto no tiene nada que ver con lo vivido hasta ahora, pero el camino recorrido nos ha preparado para estar a la altura”, agregó sobre su experiencia.

Además, se refirió al súperclásico con River al que calificó como "un partido aparte" aunque advirtió que "antes hay 6 partidos importantes". "Esperamos llegar de la mejor manera y cuando nos toque pensaremos en ganarlo también. Trataremos de ser protagonistas en cada compromiso", aseguró.

En cuanto a los refuerzos que espera para afrontar la temporada, señaló: "Tiene que ver cómo se mueve el mercado y algunas necesidades que tenemos, iremos completando el plantel".

En ese sentido, se refirió al nivel del plantel que encontró, tras finalizar el cuarto día de pretemporada junto al equipo: "El diagnóstico tiene que ver con que a muchos los conocíamos, hay varios chicos en la selección y nos da la posibilidad de sumar sesiones de entrenamientos y descubrir cosas".

"Hablábamos de la sorpresa que nos provocó Saralegui, tiene una proyección importante, me gusta cómo compite y escucha a los más grandes. Los juveniles van a tener el lugar importante que les da el club, igual que los más grandes", comentó entusiasmado.

Tras finalizar la conferencia de prensa, el DT recibió una camiseta azul y oro como presente de manos de Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, y posó para la foto junto a Riquelme.