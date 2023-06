Revelaron qué preguntó Messi antes de aceptar la propuesta del Inter Miami.

El futbolista Lionel Messi jugará en el Inter de Miami a partir de la próxima temporada luego de no acordar con el Barcelona y no haber renovado contrato con el París Saint Germain (PSG). Pero antes de arribar al club de Estados Unidos, hizo ciertas preguntas a un compañero de la Selección argentina para estar seguro.

Messi Redes sociales

Sorpresivamente, el jugador no lo supo guiar y no le pudo responder: "El otro día me preguntaba y yo estaba medio para atrás con esa información. Quería saber cómo era el torneo y los partidos. Yo no sabía mucho, estaba medio flojo. Después te averiguo le dije”.

“Estoy contento de que Lionel pueda venir a la liga. La gente está como loca con su llegada. La va a disfrutar mucho y lo van a tratar muy bien", agregó el TyC Sports.

Después de convertir el gol más rápido de su carrera, Lionel Messi tuvo un tierno gesto con el fan que ingresó a la cancha. En medio del partido amistoso contra Australia, un fanático logró burlar a la seguridad del estadio y se metió dentro del campo de juego para ver a su ídolo. Frente a miles de cámaras, la "Pulga" no lo ignoró y la grabación se volvió viral en redes sociales.