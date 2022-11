Raúl "Pichi"'Quiroga, 30 años utilero de River: los secretos del oficio y su entrañable amistad con Gallardo

"Pichi"’, como lo llaman en los pasillos del Monumental, tiene una historia particular. Llegó al club en 1987 y, durante unos años, fue empleado de seguridad. Una vez que se fue ganando la confianza de los jugadores (con algunos forjó una gran relación), se mudó a la utilería. Ese pequeño lugar que lo cobijo y, años después, se iba a convertir en su hogar. “El laburo es complicado… no es fácil. Uno con la responsabilidad lo puede llevar. Es muy desgastante, no tenes un día libre… es todos los días, todos los santos días…” , cuenta en exclusiva a C5N .

utilero river Llegaba todos los días a las 5.30 y trabajaba cerca de 15 horas diarias.

Reconoce que los fines de semana son los días de más exigencia en la vida de un utilero: “Es súper desgastante. El día sábado es el que más se trabaja, para preparar todo para el partido. El lunes hay que llevar todo al lavadero, preparar todo para el martes para el entrenamiento. Y a veces el mismo lunes, si jugábamos dos veces a la semana, los chicos tenían franco. Así que yo tenía que seguir…”, continúa.

Raúl fue testigo de innumerables situaciones, tiene en su espalda mil anécdotas y se define a sí mismo como un hombre memorioso, por sobre todas las cosas. “El trabajo cambió muchísimo, sobre todo en los últimos años. Ahora usan tres juegos completos de indumentaria, con la propaganda, el nombre… Antes teníamos del 1 al 18 y camiseta pelada”, cuenta entre risas.

En 2015, durante la final del Mundial de Clubes, conoció a Leo Messi. “Mi nieto me pedía todos los días la camiseta de él, entonces se la pedí en ese partido y me dijo que ya la había cambiado con otro jugador. Aunque, en ese momento, se sacó el short y me lo dio. Ahí fue cuando le colgué la camiseta de River en el cuello, nos sacamos una foto y yo la publiqué en mi Facebook personal”, añade. Y cierra la anécdota: “Eso se viralizó por todos lados, me quería morir… ¡Lo habrán vuelto loco al pobre chico!”.

MESSI.jpg "Pichi" y su foto viral con Messi.

En diciembre del 2021, tras consagrarse en el Trofeo de Campeones, Quiroga decidió jubilarse, aunque argumentó que la decisión ya la venía ‘masticando’: “A mí me pegó la pandemia… Yo ya me jubilaba, justo en esa época. Y, como soy de alto riesgo, tuvieron que ir los más jóvenes a reemplazarme. Eso me hizo un click en la cabeza”.

utilero river "Me propusieron que siguiera, pero les dije que mi cabeza no quería seguir", afirmó.

Y concluye: “Me propusieron que siguiera, pero les dije que mi cabeza no quería seguir. Fue una decisión difícil... me levanto a las 5 am, como lo hice siempre. No puedo cambiar el chip todavía. Voy al baño, me lavo la cara y digo… ¿Qué estoy haciendo? Es muy difícil así. El otro día hablaba con Gallardo sobre este tema… él trabaja con la cabeza, yo con el cuerpo. No es fácil. Pero hay que seguir”.