Racing venció a Newell's en Rosario y se trepó a la punta de la Liga Profesional

La Academia, con un golazo de Roger Beyker Martínez en el primer tiempo, se impuso por la mínima ante Newell's en condición de visitante.



¡Vamos, Racing! https://t.co/SmKeOIlS4P — Racing Club (@RacingClub) August 17, 2024

Fue una caldera el estadio de Newell's. La Lepra no pega una este año y los hinchas estallaron frente a un equipo que no responde. No ganan hace cinco partidos, vienen de perder el clásico contra Rosario Central, y para colmo, frente a la Academia erraron un penal sobre el final para empatar el partido.