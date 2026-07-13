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13 de julio de 2026 Inicio

Acertó hace un año que Argentina jugaba la semifinal del Mundial 2026 y ahora dio detalles del partido ante Inglaterra

Un reconocido astrólogo deportivo encendió las alarmas al anticipar un escenario en el cruce clave de la Copa del Mundo.

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La predicción de un reconocido astrólogo llamó la atención.

La predicción de un reconocido astrólogo llamó la atención.

La Selección argentina ya siente las horas previas a uno de los partidos más esperados de la historia de la Copa del Mundo. En la previa del choque frente a Inglaterra, Giorgio Armas, popularmente conocido en las redes sociales como “el astrólogo de Boca”, pateó el tablero al lanzar un contundente pronóstico sobre el desarrollo y el desenlace del trascendental partido del Mundial 2026 que paralizará al país.

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De acuerdo a la visión del especialista en astrología deportiva, el encuentro por un lugar en la final será sumamente friccionado y se resolverá por detalles mínimos. El tarotista anticipó un escenario de paridad absoluta que estiraría la agonía hasta la definición desde los 12 pasos, una instancia donde Emiliano “Dibu” Martínez podría volverse a vestirse de héroe.

A través de su perfil oficial en la plataforma X, el astrólogo sacó chapa por sus aciertos previos y encendió las alarmas de los hinchas con un aviso cargado de suspenso: “¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales”. A pesar del vaticinio, prefirió guardarse el resultado final argumentando que las energías astrales de ambos equipos de cara al miércoles están muy parejas.

Más allá del sufrimiento que prevé en la tanda de penales, Giorgio Armas dejó un mensaje de absoluta ilusión para el pueblo albiceleste respecto al nivel que mostrará el máximo referente del plantel de Lionel Scaloni. “Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo”, aseguró sin dudarlo en diálogo con TN, vaticinando una actuación histórica del capitán de la Selección.

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra, por las semis del Mundial 2026

La expectativa es total para un nuevo capítulo de uno de los clásicos más vibrantes del fútbol mundial, donde ambos seleccionados llegan tras superar duras batallas en el tiempo suplementario. La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, selló su clasificación a esta instancia tras derrotar a Suiza por 3 a 1 en una prórroga inolvidable. Por su parte, el conjunto inglés también tuvo que sufrir hasta el extremo para vencer a Noruega por 2 a 1 en los cuartos de final, demostrando que ambos llegan con el carácter templado para este cruce decisivo.

El partido que paralizará al planeta se disputará este miércoles 15 de julio de 2026. El pitazo inicial sonará a las 16 horas y el escenario elegido para albergar este histórico duelo por las semifinales de la Copa del Mundo será el imponente Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), ubicado en el estado de Georgia, Estados Unidos, que lucirá repleto con hinchas de todas partes del mundo.

Para los fanáticos en Argentina, el encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de las pantallas de Telefe, TyC Sports, la TV Pública y DSports. Además, para quienes prefieran las opciones online y de streaming, el partido estará disponible en las plataformas digitales de Disney+ Premium y Paramount+, garantizando que nadie se pierda los detalles de este choque rumbo a la gran final.

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