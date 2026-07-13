Elijo creer: las curiosas coincidencias de los cruces de Argentina e Inglaterra en los Mundiales

La previa del duelo en Atlanta revive una serie de llamativos antecedentes, estadísticas y paralelismos históricos que alimentan la ilusión de la Albiceleste.

La Selección argentina volverá a escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de las Copas del Mundo cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 . El partido, que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , reúne todos los condimentos de un clásico que trasciende generaciones y que vuelve a ocupar el centro de la escena futbolística mundial.

El emocionante gesto de Messi con un nene que sufrió quemaduras en un accidente en pleno Mundial 2026

En la previa del encuentro comenzaron a multiplicarse estadísticas, antecedentes y llamativas coincidencias que despertaron la ilusión de los hinchas argentinos. Algunas se relacionan con la historia de los cruces entre ambos seleccionados, otras con el recorrido de la Scaloneta en esta Copa del Mundo y varias remiten inevitablemente a los episodios más recordados de una rivalidad que vuelve a sumar un nuevo capítulo.

Una de las coincidencias que más repercusión generó tiene que ver con la camiseta . La FIFA determinó que la Selección argentina volverá a jugar con su uniforme alternativo azul, mientras que Inglaterra vestirá completamente de blanco. Se trata prácticamente de la misma combinación de indumentaria que se vio en el histórico partido de los cuartos de final de México 1986 , cuando Diego Armando Maradona firmó dos de los goles más recordados de la historia del fútbol: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" .

Además, las únicas dos victorias argentinas frente a los ingleses en Copas del Mundo llegaron utilizando la camiseta suplente, en 1986 y 1998 , mientras que las derrotas de 1966 y 2002 fueron vistiendo la tradicional celeste y blanca.

Las coincidencias continúan en el recorrido mundialista. En las dos Copas del Mundo en las que Argentina eliminó a Inglaterra, el seleccionado nacional había terminado invicto la fase de grupos , una situación que vuelve a repetirse en 2026 . Tampoco pasó inadvertido otro dato: en los tres torneos el equipo argentino derrotó durante la primera ronda a un seleccionado asiático. En 1986 fue Corea del Sur , en 1998 superó a Japón y ahora hizo lo propio frente a Jordania , incluso repitiendo un marcador de 3 a 1 , otro detalle que alimentó las cábalas entre los hinchas.

Otra curiosidad aparece en los goleadores inesperados. Tanto en México 1986 como en Francia 1998, antes del duelo frente a Inglaterra un defensor argentino había convertido durante el torneo. Primero fue Oscar Ruggeri y luego Mauricio Pineda. En este Mundial la historia volvió a repetirse con los goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero, una coincidencia que volvió a instalar el famoso lema de "Elijo creer" entre los simpatizantes argentinos.

Bilardo fue el DT que decidió darle la cinta de capitán a Maradona antes del Mundial '86.

También existe un paralelismo entre los entrenadores. En 1986, Carlos Bilardo, identificado históricamente con Estudiantes de La Plata, fue el entrenador de aquel equipo campeón del mundo. Cuarenta años después, Lionel Scaloni, también con pasado vinculado al club platense, es el actual DT de Argentina en la Copa.

El encuentro de Atlanta también será histórico porque representará la primera semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra. Aunque ambos seleccionados protagonizaron algunos de los partidos más emblemáticos de las Copas del Mundo, nunca antes habían definido un lugar en la final. Sus enfrentamientos anteriores se repartieron entre la fase de grupos, los cuartos de final y los octavos, por lo que el duelo de este miércoles abrirá un capítulo completamente inédito dentro de la rivalidad.

Entre las coincidencias más llamativas también aparece un dato relacionado con Lionel Messi. A pesar de haber disputado más de dos décadas con la camiseta argentina y haber jugado seis Copas del Mundo, nunca enfrentó oficialmente a Inglaterra. La semifinal de Atlanta marcará su estreno absoluto frente al conjunto británico, una particularidad inesperada tratándose del futbolista con más presencias en la historia de la Selección.

El partido, además, llega exactamente 40 años después del inolvidable cruce de México 1986, considerado por la FIFA como uno de los encuentros más importantes en la historia de los Mundiales. La coincidencia temporal, sumada al regreso de la camiseta azul y al escenario decisivo de una semifinal, reforzó entre los hinchas la sensación de que la historia vuelve a ofrecer señales que alimentan la ilusión.

El saludo entre Simeone y Beckham en el Mundial '02.

Otra particularidad es que Argentina vuelve a ser el único representante sudamericano entre los cuatro mejores del torneo, tal como había sucedido en Qatar 2022. Del otro lado estarán tres seleccionados europeos, una situación que vuelve a colocar al equipo de Scaloni como el principal exponente de la Conmebol frente al dominio continental de Europa.