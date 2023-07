Qué necesita River para ser campeón de la Liga Profesional

En la próxima jornada, la 24ª de la Liga Profesional, River visitará el sábado a San Lorenzo en el Bajo Flores. Si el "millonario" logra quedarse con los tres puntos, dejará al Ciclón fuera de carrera y conseguirá nuevamente 12 puntos de ventaja sobre Talleres, que estará obligado a ganar el lunes frente a Unión para evitar la consagración riverplatense.

En caso de que los cordobeses pierdan o empaten con los santafesinos, River será el campeón. Si, por el contrario, el Matador vence a Unión, forzará la definición una fecha más.

Qué pasa si River no le gana a San Lorenzo

En caso de que el líder del campeonato empate frente al Ciclón el sábado, podrá consagrarse campeón el lunes solo si Talleres pierde con Unión, mientras que una derrota del equipo "millonario" postergará la definición del título, independientemente de lo que pase el lunes en Córdoba.

River depende de sí mismo

Más allá de los resultados que obtengan Talleres y San Lorenzo en sus próximos partidos, a River le alcanzará con sumar una victoria y un empate en los partidos que le restan del campeonato, que son cuatro: vs. San Lorenzo, vs. Estudiantes, vs. Rosario Central y vs. Racing. De ese modo, ninguno de sus perseguidores podría alcanzarlo por la diferencia de puntos.