¿Qué le pasa a Messi? Martino explicó por qué no juega en Inter Miami y peligra su presencia en la Selección argentina

“Leo va a jugar seguramente antes que termine la Liga, pero iremos partido a partido definiendo la situación en el momento en que el departamento médico nos informe que está en condiciones de hacerlo”, explicó Martino.

El ex-Barcelona, que estuvo acompañado de Antonela Roccuzzo y sus hijos, miró la final de su equipo desde la platea a causa de su persistente dolor en el isquiotibial derecho y la lesión abre muchas incógnitas sobre su participación en la próxima ventana FIFA de Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina, dirigida por el santafesino Lionel Scaloni, enfrentará el jueves 12 de octubre a Paraguay a las 20 en el estadio Monumental y el 17 de octubre visitará a Perú en Lima.

Messi habló sobre los próximos objetivos con la Selección y de su presencia en el Mundial 2026

Tras la consagración en el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi sigue pensando en los objetivos que se avecinan para la Selección argentina, aunque prefiere ir paso a paso. En ese sentido, habló su intención de estar en la Copa América el próximo año y dejó en duda sobre participación en el Mundial 2026.

El rosarino, que fue convocado para la doble fecha FIFA y en la que Argentina le ganó a Ecuador y Bolivia, aseguró que su próximo objetivo en la Selección “es llegar bien a la Copa América de Estados Unidos”, que se jugará del 20 de junio al 14 de julio de 2024 en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, La Pulga explicó que después de esa competencia evaluará “día a día” para definir su futuro, que tampoco tiene definido para el día después de su retiro del fútbol.

Durante la entrevista con Migue Granados, para su canal de YouTube Olga, Messi aseguró que “ahora tengo el objetivo de jugar la próxima Copa América, que cerquita y luego veré”, haciendo referencia al Mundial 2026.

“No sé si llegaré al próximo Mundial. Faltan tres años, y es un día a día. Después de la Copa América se verá, tengo que ver cómo me encuentro y me voy sintiendo. Voy viendo día a día cómo me encuentro”, agregó.