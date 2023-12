Qué dice el parte médico oficial del Pocho Lavezzi: ¿solo se fracturó la clavícula?

Luego, sobre su estado de salud, señaló: "Él se encuentra estable, se hizo estudios, lo vio el traumatólogo y no es de sanción quirúrgica. Está inmovilizado y va a quedar una horas en observación en nuestro centro". Así, confirmó qué es lo que le pasó y el tiempo que le llevará recuperarse.

Pocho Lavezzi La lesión del Pocho Lavezzi habría ocurrido a las 5 de la mañana. Redes sociales

Sobre las circunstancias en las que arribó, del Carmen Lorente confesó: "La ambulancia lo trajo y, como fue un evento en una fiesta, vino la policía. Pero más que eso no les puedo decir". Este punto fue el que encendió las alarmas alrededor de lo ocurrido, ya que el Pocho Lavezzi es conocido por disfrutar especialmente de la noche.

Para finalizar, la directora explicó: "De omóplato no hay nada, solo la clavícula. Puede tener heridas superficiales. Está fuera de peligro. No se lo va a intervenir del punto de vista quirúrgico. No recibe visitas y lo vamos a observar unas cuantas horas acá".