Presentaron a Valentín Barco como nuevo jugador del Sevilla

Desde el club español prepararon un emotivo video, con videos de archivo de Diego Maradona y un copy alusivo: "Los de colorao son los nuestro. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Colo!". Luego, en otro video en el que hablaba solamente el futbolista, dijo: "Hola soy Valentín Barco. Estoy muy contento de estar aquí en Sevilla, espero verlos pronto. ¡Vamos mi Sevilla".

El Colo heredará el dorsal 19, el mismo que dejó libre Marcos "Huevo" Acuña, quien viajó a Argentina para incorporarse como nuevo jugador de River.

Barco llega al Sevilla después de un 2024 en el que no viajó a los Juegos Olímpicos ni tampoco llegó al corte de la Copa América. Además, arribó al equipo español tras haber tenido un discreto paso por el equipo de la Premier League: disputó siete partidos, cuatro de ellos formando parte del once inicial. Concretó un total de 308 minutos y recibió una tarjeta amarilla, a la vez que no sumó ni asistencias ni goles.

Valentín BARCO - Sevilla2 Barco ya posó con la camiseta del Sevilla.

Juan Román Riquelme cuestionó el nivel de Boca como visitante: "Tenemos mucho que mejorar"

Por el partido de vuelta por los octavos de final, Boca quedó eliminado de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro por penales en Brasil. El Xeneize cayó por 2 a 1 con un jugador menos durante todo el encuentro, pero gracias a la victoria en la Bombonera por 1-0, forzó la definición desde los doce pasos. Allí, el equipo brasileño sacó pecho, marcó todos los penales y dejó afuera a Boca del torneo continental.

Ni el más pesimista hincha de Boca pensó un arranque tan desastroso para el equipo que dirige Diego Martínez. En 20 minutos se quedó con un jugador menos y dos goles abajo, tras un inicio frenético del primer tiempo. Sin embargo, el Xeneize supo reponerse de los golpes con el correr de los minutos, y sobre el final, se puso en partido con un gol de Milton Giménez.

La circunstancia de arrancar con el pie izquierdo en el estadio Mineirao: se dio tras la expulsión de Advíncula en los primeros segundo del cotejo. Tamaño golpe lo sintió la visita. Enseguida, tras un error de Nicolás Figal en la salida, Matheus Henrique colocó el 1-0.

Para colmo, Cruzeiro aprovechó el vendaval y, tras un tiro de esquina con polémica (en la jugada previa pareció salir del campo de juego el balón), llegó el segundo gol. Wallace pescó una pelota que quedó boyando en el área y metió el 2-0. Previamente, Kévin Zenón había malogrado un mano a mano increíble. Boca no pegaba una.

Sin embargo, el equipo de La Ribera creció en volumen de juego, a pesar de tener diez jugadores en cancha, y la paciencia de sus delanteros y la lucha de su mediocampo dio sus frutos. En la última jugada del primer tiempo, Giménez, el reemplazante de Edinson Cavani, marcó el descuento, una bocanada de aire fresco para la visita.

El segundo tiempo estuvo para cualquiera. El ritmo del encuentro bajó, tras una primera etapa frenética, y las chances surgieron para ambos equipos. Boca buscó pescar alguna contra, que lo tuvo en los pies de Giménez y de Miguel Merentiel. Y Cruzeiro fue con más ganas que ideas a buscar el gol de la clasificación que, por responsabilidad de Sergio Romero, el arquero Xeneize, jamás llegó. Los penales eran un hecho.

La definición desde los doce pasos fue toda de Cruzeiro. No sólo metió los cinco remates correspondientes, sino que también engañó en todos los tiros al arquero Romero, un especialista en la materia. Y como el fútbol es ingrato, Merentiel, uno de los mejores de la cancha en los 90 minutos, erró su penal y le dio la clasificación al equipo brasileño.