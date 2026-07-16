Polémica: filtraron un video del desubicado festejo del arquero de Inglaterra en el gol de su equipo a Argentina La repudiable reacción de quien custodia el arco ingles desató una ola de indignación en las redes sociales. Por Agregar C5N en









El repudiale gesto del arquero ingles.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vivió con un clima de máxima tensión, que luego terminó con final feliz para los dirigidos por Lionel Scaloni, que se impusieron por 2 a 1. Sin embargo, en medio del contexto hostil pasó desapercibido un gesto desubicado del arquero Jordan Pickford al celebrar el único gol del equipo inglés.

Tras el gol convertido por Antonhy Gordon a los 10 minutos del complemento, que ponía el 1 a 0 parcial a favor de los británicos, los reporteros gráficos y las cámaras de la transmisión captaron al guardameta en una repudiable actitud: se tomó los genitales de cara a la tribuna donde se concentraba la gran mayoría de la hinchada argentina.

Mira que divino pickford en el gol de ellos que se joda por imbecil https://t.co/vH0NTfcibI pic.twitter.com/pjSysMTWQG — Maxi Mostajo (@MaxiMostajo) July 15, 2026 La polémica actitud del arquero no se limitó a la tribuna, ya que a lo largo del encuentro se mostró sumamente provocador con los futbolistas albicelestes. En una de las jugadas previas a la remontada nacional, Pickford fue captado burlándose de Alexis Mac Allister en la cara tras haberle contenido un remate, sumando leña al fuego en un duelo que para ese entonces ya se jugaba con el corazón en la mano.

Sin embargo, la alegría y las cargadas le duraron muy poco al polémico arquero inglés. Con el orgullo tocado, la Selección Argentina reaccionó sobre el final con una ráfaga letal: Enzo Fernández estampó el empate a los 86 minutos y Lautaro Martínez selló el agónico 2 a 1 definitivo a los 92. La frutilla del postre de una clasificación épica a la gran final de este domingo 19 de julio la puso el Cuti Romero, quien fiel a su estilo temperamental, no dudó en gritarle el gol del empate en la cara a un Pickford que pasó del festejo desubicado a la más absoluta frustración.

Cuándo juega Argentina contra España por la final del Mundial 2026 La Selección argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España, en lo que promete ser un choque histórico por la máxima gloria del fútbol. El equipo albiceleste llega a esta instancia decisiva tras derrotar a Inglaterra en una emocionante semifinal, ganándose el derecho de defender el título y buscar una nueva estrella para el país. Por su parte, el conjunto español se presenta como un rival de enorme jerarquía, lo que asegura un duelo emocional que mantendrá en vilo a millones de fanáticos.