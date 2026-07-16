Polémica: filtraron un video del desubicado festejo del arquero de Inglaterra en el gol de su equipo a Argentina

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vivió con un clima de máxima tensión, que luego terminó con final feliz para los dirigidos por Lionel Scaloni, que se impusieron por 2 a 1. Sin embargo, en medio del contexto hostil pasó desapercibido un gesto desubicado del arquero Jordan Pickford al celebrar el único gol del equipo inglés.
Tras el gol convertido por Antonhy Gordon a los 10 minutos del complemento, que ponía el 1 a 0 parcial a favor de los británicos, los reporteros gráficos y las cámaras de la transmisión captaron al guardameta en una repudiable actitud: se tomó los genitales de cara a la tribuna donde se concentraba la gran mayoría de la hinchada argentina.
La polémica actitud del arquero no se limitó a la tribuna, ya que a lo largo del encuentro se mostró sumamente provocador con los futbolistas albicelestes. En una de las jugadas previas a la remontada nacional, Pickford fue captado burlándose de Alexis Mac Allister en la cara tras haberle contenido un remate, sumando leña al fuego en un duelo que para ese entonces ya se jugaba con el corazón en la mano.
Sin embargo, la alegría y las cargadas le duraron muy poco al polémico arquero inglés. Con el orgullo tocado, la Selección Argentina reaccionó sobre el final con una ráfaga letal: Enzo Fernández estampó el empate a los 86 minutos y Lautaro Martínez selló el agónico 2 a 1 definitivo a los 92. La frutilla del postre de una clasificación épica a la gran final de este domingo 19 de julio la puso el Cuti Romero, quien fiel a su estilo temperamental, no dudó en gritarle el gol del empate en la cara a un Pickford que pasó del festejo desubicado a la más absoluta frustración.
Cuándo juega Argentina contra España por la final del Mundial 2026
La Selección argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España, en lo que promete ser un choque histórico por la máxima gloria del fútbol. El equipo albiceleste llega a esta instancia decisiva tras derrotar a Inglaterra en una emocionante semifinal, ganándose el derecho de defender el título y buscar una nueva estrella para el país. Por su parte, el conjunto español se presenta como un rival de enorme jerarquía, lo que asegura un duelo emocional que mantendrá en vilo a millones de fanáticos.
El trascendental partido se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026. La transmisión oficial comenzará a las 16 horas, el momento exacto en que el árbitro dará el pitazo inicial para la gran final.
El encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe, TV Pública y DSports señales que cuentan con los derechos oficiales de transmisión. Quienes prefieran sintonizar el evento vía streaming online podrán hacerlo mediante las plataformas de sus respectivos operadores de cable, como DGO, Flow y Telecentro Play, o bien a través de la aplicación Mi Telefe.