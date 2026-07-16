El astrólogo que acertó la victoria de Argentina contra Inglaterra ahora dio su predicción para la final contra España El especialista que acertó la semifinal ante los ingleses ratifica su apuesta. Qué dijo y qué le espera a la Selección. Por Agregar C5N en









El nuevo pronóstico para la final frente a España volvió a despertar la ilusión entre los seguidores argentinos.

Giorgio Armas, el astrólogo que había anticipado el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en semifinales, dio a conocer su pronóstico para la gran final del Mundial 2026 frente a España. Según su lectura astrológica, será otro encuentro parejo, aunque con una leve ventaja para uno de los dos equipos.

El antecedente que respalda su predicción tiene fecha concreta, ya que el 10 de julio, Armas había anticipado que si Argentina llegaba a cruzarse con España en la final, terminaría levantando la Copa del Mundo. Con el duelo ya confirmado tras la clasificación de ambos equipos, el astrólogo confirmó que mantiene ese pronóstico inicial sin modificaciones.

La repercusión de sus predicciones creció después de acertar con la semifinal ante Inglaterra. Según relató el propio Armas, no solo había anticipado la clasificación de la Selección Argentina, sino también el minuto exacto en que llegarían los goles del equipo de Lionel Scaloni, un dato que reforzó la confianza de los hinchas en sus próximas lecturas astrológicas.

Qué dijo el astrólogo sobre la final entre Argentina y España por el Mundial 2026 Apenas unas horas después de la victoria sobre Inglaterra, Giorgio Armas reforzó su análisis y volvió a compartir su lectura astrológica sobre el partido que definirá al campeón del mundo. Según sus porcentajes, Argentina tiene un 55% de probabilidades de quedarse con el título, frente a un 45% para España.

Redes sociales El tarotista explicó que, si bien espera un encuentro muy parejo tal como reflejan esos números, la energía astral favorece levemente a la Selección argentina para consagrarse campeona. Más allá del resultado global, Armas también analizó la situación individual de varias figuras de la Scaloneta y señaló a los futbolistas que llegarían con aspectos especialmente favorables a la definición del domingo.