Pedro Dickson, la esperanza del remo: de sus inicios con su mamá a sus primeros Juegos Olímpicos

Pedro Dickson afronta un momento sin igual en su carrera a días del debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 . El joven remero hará dupla con el experimentado Alejandro Colomino en la especialidad de Doble Scull Ligero. El camino para llegar no fue fácil. Juntos lograron la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y en marzo de este año accedieron a uno de los dos boletos que otorgaba el Preolímpico de Río de Janeiro.

Los Juegos Olímpicos son la meca para los deportistas amateurs, que esperan cuatro años para un evento que puede durar segundos y prácticamente definir su vida entera. Por eso, las presiones comienzan a hacer su juego.

Más allá de los deportes que suelen ser candidatos y que están la lupa de los especialistas por la posibilidad clara de podio, todos los deportistas que compiten sienten un fuerte compromiso consigo mismos. Las redes sociales asumen un papel muy fuerte dentro de esta ecuación.

Uno de los ejemplos más recordados es lo ocurrido con Delfina Pignatiello, la nadadora sanisidrense que tenía una gran proyección y llegaba a Tokyo 2020 siendo subcampeona olímpica de la juventud y triple campeona panamericana el año anterior. Su presentación no fue la mejor, las redes no la perdonaron y ello derivó en el abandono del deporte.

Pedro Dickson El remero entrena en la Pista Nacional de Tigre

"Yo manejo mis redes y una de las chicas del equipo también me ayuda. Creo que durante los Juegos me voy a aislar un poco porque es un momento súper importante. Quiero usarlas como pasatiempo y para divertirme, no quiero ponerme a mirar nada de lo que pueda llegar de afuera", comentó.

De todos modos,, el remero se mostró fuerte de cara a lo que se vendrá en París y aseguró que si bien la exposición puede meter presión, "tiene que ver con la personalidad de cada uno. No suele importarme lo que digan los demás, lo que creo que es un punto a favor".

"Quiero disfrutar de mis Juegos Olímpicos porque hace mucho que Argentina no clasifica a un bote en esta categoría, así que quiero concentrarme en eso", cerró.