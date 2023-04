Pau Capell, el catalán que quiere volver a ser campeón en Patagonia Run: "Me siento como en casa"

Se trata de una carrera en la que se puede correr más de 30 horas, es decir, quienes compiten pasarán horas sin dormir. El reto no solo será sortear la montaña, sino también desafiarse a sí mismos.

Correr y recuperar, un factor clave para rendir correctamente

Capell contó más sobre su intimidad y dio detalles sobre cómo afronta sus períodos de recuperación, una de las variables imprescindibles para mejorar el rendimiento sin generar excesos. "Por ejemplo esta carrera de la Patagonia grandemente el cuerpo necesita un mes para recuperar, pero físicamente ya comienzo a entrenar el martes", comentó.

"Yo ya estoy preparado para entrenar otra vez propiamente a unos ritmos, pues más poco a poco e intentar por eso, que el cuerpo recupere según se sienta. Es importante sabernos escuchar y así que es verdad que entre carrera y carrera más o menos de un mes tenemos que dejarlo reposar", remarcó sobre la importancia del descanso.

No hay recetas mágicas

El último campeón de Patagonia Run reconoció que no tiene ninguna receta para tener el estilo de vida que lleva, a pesar de ser un modelo para muchas y muchos corredores del mundo.

"Duermo 8 horas como todo el mundo. Tengo una familia que me quiero mucho, tengo buenos amigos y eso es lo que suma después a la hora de correr porque hemos de ir con energía positiva, rodeándome de buena gente. Eso es lo más importante, dado que te motiva a ir a una competencia con ganas porque eres feliz y lo importante en la vida es eso, ser feliz", señaló.

Sin embargo, al tratarse de un corredor de élite, sí cuenta con un equipo interdisciplinario con el que trabaja diariamente, compuesto por fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista y kinesiólogo.

Pau Capell y su cariño por los argentinos

En su tercera vez en el país y más precisamente en la Patagonia, el catalán destacó dos rasgos característicos de Argentina, aduciendo que son los motivos que lo hacen volver año tras año.

"Me siento muy bien y vengo a Argentina y especialmente aquí San Martín y me siento como si estuviera en mi casa. Eso es increíble, te levantas de buen humor y te vas a dormir de buen humor y eso es básico", contó.

En una zona donde existen todo tipo de carnes y van más allá de la vacuna, Capell se declaró fan de los asados. Pero, se reconoció aún más fan de la gente.

"La verdad me encanta la compañía, siempre tienes alguien conversar. Los argentinos son grandes conversadores y eso, pues para para alguien que le gusta hablar, es muy positivo. Me siento muy muy bien y es un lugar, que mira si me tuviera que mudar algún sitio lejos de mi casa, me mudaría aquí", afirmó.