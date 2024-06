Nació en Córdoba, fue mozo en España y jugará para Eslovaquia la Eurocopa 2024

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Slovensky futbalovy zvaz (@sfzofficial)

"Tuve que mirar primero el mapa", bromeó el defensor tras la llamada de un representante. La oferta para jugar en la segunda división de Eslovaquia le llegó de sorpresa, y aventurero, no la dudó. Así comenzó la historia futbolística de De Marco. “En ese momento trabajaba porque el sueldo que me daba el fútbol no era suficiente, ganaba sólo €225 al mes, apenas me alcanzaba para la nafta para ir y volver, yo jugaba en Tercera División que sería la cuarta de España. Yo había empezado a trabajar de mozo en un hotel, porque en ese entonces además buscaba otro trabajo porque quería vivir solo, imagínate que hasta pensaba en dejar el fútbol y justo me llegó esa llamada entonces lo primero que hice fue ni pensarlo, el jueves a la tarde me subí al avión y me embarque a Eslovaquia, donde llegue el viernes a las 9 de la mañana”, recordó.

de marco De Marco debió marcar a Haaland en el amistoso entre Eslovaquia y Noruega (1-1) del pasado 26 de marzo.

Vernon no volvió nunca más a España. Eslovaquia es su casa desde entonces. Había llegado a Michalovce, a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, una ciudad inhóspita y bien al estilo soviético. "Ascendimos a Primera División y después de una temporada en Primera me estaba por ir al Levante de España a prueba, pero al tener contrato no me dejaron salir y el último día del mercado me cedieron al Slovan Bratislava, que después me terminó comprando", rememoró De Marco, quien también puede jugar de segundo central aprovechando su perfil zurdo.

Debido a su gran paso por Slovan Bratislava (siete títulos locales en cinco años y clasificación a la Europa League), De Marco logró ser sondeado por el entrenador de la Selección de Eslovaquia, Štefan Tarkovic, quien lo tentó para sumarse al conjunto nacional debido a que estaban en la búsqueda de un lateral izquierdo, puesto en el que el cordobés se destacaba en la liga. Así, le llegó la oportunidad de representar a una inédita Selección para un argentino, algo que unos años atrás jamás había imaginado. En agosto de 2021 fue convocado por primera vez a la Selección eslovaca disputar tres encuentros de clasificación para el Mundial 2022.

de marco iniesta El cordobés es capitán en Hatta, de Emiratos Árabes Unidos, y enfrentó al Emirates de Andrés Iniesta esta temporada.

Su debut en Eslovaquia fue un sueño cumplido. Quedó a las puertas de jugar el Mundial de Qatar 2022, pero tuvo revancha al entrar a la lista definitiva de 26 jugadores que brindó el entrenador Francesco Calzona, quien confía plenamente en el argentino-eslovaco en esta Euro 2024. Este año, en un amistoso con Noruega, entró en el ST y debió marcar al delantero Erling Haaland, en un duelo reñido que terminó 1 a 1. Su país por elección disputará el Grupo E, junto a Ucrania, Bélgica y Rumania, a priori, rivales accesibles para un posible paso a octavos de final.

vernon slavia Vernon jugó cinco años en el Slovan Bratislava de Eslovaquia donde explotó su nivel y logró su nacionalidad.

El cordobés terminó su temporada en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, representando al Hatta FC en la Primera División del país de Medio Oriente. El equipo finalizó en el último lugar y tras la Eurocopa de Alemania 2024 será agente libre. Aunque prioriza su participación en la competición europea con la Selección eslovaca, la idea de volver a su país natal y jugar por primera vez en Argentina lo seduce. La sangre tira.