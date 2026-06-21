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21 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: el baile de la reina Máxima Zorreguieta y el Rey en el vestuario con los jugadores de Curazao

La argentina y su esposo Guillermo se sumaron a los festejos del histórico punto que cosechó el país autónomo que integra el Reino de los Países Bajos ante Ecuador, por el Grupo E.

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Luciendo la camiseta de Curazao

Luciendo la camiseta de Curazao, la reina Máxica estuvo en el estadio de Kansas en lo que fue el 0 a 0 ante Ecuador.

X: Curazao

Curazao logró un punto histórico en la segunda fecha del Mundial 2026 frente a Ecuador y en medio de los festejos en el vestuario recibieron una sorpresiva visita: los reyes de Países Bajos, Máxima Zorreguieta y su esposo, Guillermo Alejandro, estuvieron celebrando junto a los jugadores.

Lionel Messi, siempre temido por sus rivales, busca avanzar en el Mundial 2026.
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En la previa del encuentro que terminó igualado 0 a 0, los que representó el primer punto en la historia de los Mundiales por parte de los caribeños, se los vio a la realeza en la tribuna de Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas.

Con música de fondo y mucha felicidad por este resultado, los jugadores dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat estaban celebrando cuando recibieron esta grata sorpresa: Máxima y Guillermo se acercaron hasta los camarines para felicitarlos. “Celebración Real con el Rey y la Reina”, publicaron en las redes sociales de la Federación de Fútbol de Curazao (FKK).

En el clip, se lo ve primero entrando al Rey, y por detrás a la argentina junto a las hijas de ambos, muy contentos. Incluso Máxima ya entra bailando, al ritmo de la música que se escucha de fondo. Ambos reciben los saludos de la delegación de los curazoleños y se ponen a bailar mientras lo futbolistas también filman la situación.

Por qué los reyes de Países Bajos fueron bien recibidos por la delegación de Curazao

No fue sorpresiva e improvisada la presencia de los reyes de Países Bajos, Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro, en la cancha viendo y alentando a Curazao ya que hay un vínculo entre ambos países.

Después de ser primero una colonia española y pasar luego a ser una neerlandesa, Curazao hoy es un país autónomo, aunque sigue formando parte del Reino de los Países Bajos.

Incluso esta Selección de Dick Advocaat cuenta con un total de 25 de los 26 jugadores nacidos en territorio neerlandés: solo centrocampista Tahith Chong es nacido en Curazao, mientras que el resto se nacionalizaron por raíces familiares.

El próximo partido será ante Costa de Marfil el jueves 25 de junio en lo que será la última jornada del Grupo E. Actualmente, están últimos en la tabla, pero en caso de ganar podría ilusionarse de clasificar a la segunda ronda, en caso que Ecuador no le gane a Alemania.

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